中職36年賽季今開打 兄弟統一大巨蛋對決

中華職棒36年新賽季今天在台北大巨蛋點燃戰火，中信兄弟隊德保拉生涯第三次扛起開幕戰先發，統一獅隊則是由布雷克迎接「初體驗」，獅迷期待的梅賽斯保留到明天的台南主場開幕戰。

兄弟開季一軍28人名單只有一名洋將，德保拉成為開幕戰優先指名，他在2021、2023年都曾擔任開幕戰先發，隊史最高紀錄是陳義信的六次。

德保拉去年球季出賽20場10勝5敗、防禦率3.05，在總冠軍賽兩場登板都是7局的優質先發拿下勝投，幫助兄弟拿下冠軍；不過他在開幕戰合計10.1局丟掉6分，一次吞敗、一次無關勝敗。

布雷克自2020年加入獅隊後就成為球隊主力，但這是他第一次扛起開幕戰先發，去年球季出賽21場，拿下8勝4敗、防禦率2.58的好成績，不過對戰兄弟防禦率卻高達5.16。

在日職一軍7年資歷的「賓士哥」梅賽斯加盟獅隊，被外界視為本季王牌，與布雷克是獅隊開季名單中唯二洋將，獅隊總教練林岳平指出，因球隊對梅賽斯有期待，因此將他保留到台南主場亮相。

昨天中職聯盟公布六隊開季一軍28人名單，兄弟還有兩個亮點，去年選秀加盟的兩位新人投手陳冠穎、伍立辰都入列。