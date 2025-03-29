聽新聞
0:00 / 0:00
中職36年賽季今開打 兄弟統一大巨蛋對決
中華職棒36年新賽季今天在台北大巨蛋點燃戰火，中信兄弟隊德保拉生涯第三次扛起開幕戰先發，統一獅隊則是由布雷克迎接「初體驗」，獅迷期待的梅賽斯保留到明天的台南主場開幕戰。
兄弟開季一軍28人名單只有一名洋將，德保拉成為開幕戰優先指名，他在2021、2023年都曾擔任開幕戰先發，隊史最高紀錄是陳義信的六次。
德保拉去年球季出賽20場10勝5敗、防禦率3.05，在總冠軍賽兩場登板都是7局的優質先發拿下勝投，幫助兄弟拿下冠軍；不過他在開幕戰合計10.1局丟掉6分，一次吞敗、一次無關勝敗。
布雷克自2020年加入獅隊後就成為球隊主力，但這是他第一次扛起開幕戰先發，去年球季出賽21場，拿下8勝4敗、防禦率2.58的好成績，不過對戰兄弟防禦率卻高達5.16。
在日職一軍7年資歷的「賓士哥」梅賽斯加盟獅隊，被外界視為本季王牌，與布雷克是獅隊開季名單中唯二洋將，獅隊總教練林岳平指出，因球隊對梅賽斯有期待，因此將他保留到台南主場亮相。
昨天中職聯盟公布六隊開季一軍28人名單，兄弟還有兩個亮點，去年選秀加盟的兩位新人投手陳冠穎、伍立辰都入列。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言