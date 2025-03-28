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中職／開幕象獅大戰亮牌 德保拉vs.布雷克老面孔對決
中華職棒36年開幕戰明天在台北大巨蛋點燃戰火，衛冕軍中信兄弟隊推出最有經驗的德保拉先發，統一獅隊同樣以老資格的布雷克應戰，在去年味全龍隊徐若熙之後，回到洋投對決戲碼。
德保拉在2021、2023年都曾擔任球隊開幕戰先發投手，今年迎接生涯第3次，隊史最高紀錄是陳義信的6次開幕戰先發，外籍投手則有風神的4次在前，也是僅有的3位曾在開幕戰先發超過1次的投手。
德保拉去年球季出賽20場，繳出10勝5敗的回春級表現，防禦率3.05，在總冠軍賽兩場登板都是7局的優質先發演出，取得2次勝投，也幫助兄弟拿下冠軍。
布雷克自2020年加入獅隊後就成為球隊主力，但這是他第一次扛起開幕戰先發，去年球季他出賽21場，拿下8勝4敗、防禦率2.58的好成績。
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