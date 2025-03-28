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中職／林佳緯開季二軍出發 林靖凱最快1周後歸隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
林佳緯未被列入開季名單。 聯合報系資料照
林佳緯未被列入開季名單。 聯合報系資料照

中華職棒今天公布六隊一軍開季28人名單，統一獅隊經典賽資格賽國手林佳緯未入列，總教練林岳平點出他的課題，而林靖凱、許哲晏則是延長春訓中，期待三人隨時準備好輪替一軍陣容。

林佳緯去年成為獅隊外野主力一員，出賽81場敲出68支安打、30分打點，打擊率2成54，總冠軍賽的優異表現更獲選優秀球員，也入選今年經典賽資格賽國手。

然而林佳緯官辦熱身賽卻未出賽，林岳平指出，林佳緯今年將從二軍開季，一方面考量季前參加國家隊的負擔，也希望他重新面對職業生涯，好好努力拚回一軍。

統一獅林靖凱復出回一軍再等等。 聯合報系資料照
統一獅林靖凱復出回一軍再等等。 聯合報系資料照

林靖凱去年因左膝前十字韌帶撕裂傷提前報銷，今年重返一軍的時間表定在開季1到2周左右，目前先在二軍適應節奏，將朝一軍先發二壘方向準備。

許哲晏則是因為春訓時弄傷斜腹肌，因此目前也還在延長春訓中，先在二軍適應密集出賽的狀況，為升上一軍待命。

林佳緯 林岳平 林靖凱

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