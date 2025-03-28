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中職／悍將4戰力外補強進開季名單 捕手也大換血

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
悍將季前從戰力外名單招攬的廖任磊進入開季名單。 中央社
悍將季前從戰力外名單招攬的廖任磊進入開季名單。 中央社

中華職棒今天公布六隊開季一軍28人名單，富邦悍將隊今年從戰力外名單招攬的廖任磊、李吳永勤、賴鴻誠魏全，都成為即戰力。

悍將開季名單帶滿28人，包含3名洋將魔力藍、力亞士、富藍戈，在六隊中扣除擁有優惠的台鋼雄鷹隊4洋將，是唯一滿編。

悍將捕手陣容大換血，豊暐生涯在一軍出賽33場，魏全過去在味全龍隊一軍更僅出賽1場，開季等同只剩戴培峰一位「老」經驗球員，張進德、姚冠瑋開季都從二軍出發。

富邦悍將開季名單

投手：廖任磊、黃保羅、張奕、藍愷青、賴智垣、賴鴻誠、李吳永勤、魔力藍、力亞士、曾峻岳、林旺熙、游霆崴、富藍戈

捕手：豊暐、魏全、戴培峰

內野手：王念好、葉子霆、李宗賢、范國宸、林岳谷、董子恩、張育成

外野手：林哲瑄、陳真、申皓瑋、蔡佳諺、周佳樂

富邦悍將 賴鴻誠 魏全

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