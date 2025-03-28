中職／悍將4戰力外補強進開季名單 捕手也大換血

中華職棒今天公布六隊開季一軍28人名單，富邦悍將隊今年從戰力外名單招攬的廖任磊、李吳永勤、賴鴻誠、魏全，都成為即戰力。

悍將開季名單帶滿28人，包含3名洋將魔力藍、力亞士、富藍戈，在六隊中扣除擁有優惠的台鋼雄鷹隊4洋將，是唯一滿編。

悍將捕手陣容大換血，豊暐生涯在一軍出賽33場，魏全過去在味全龍隊一軍更僅出賽1場，開季等同只剩戴培峰一位「老」經驗球員，張進德、姚冠瑋開季都從二軍出發。