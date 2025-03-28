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中職／林智勝、胡金龍進開季名單 引退年且看且珍惜
中華職棒今天公布六隊開季一軍28人名單，味全龍隊林智勝、統一獅隊胡金龍，兩位今年宣告引退的老將都入列，也讓球迷從賽季首戰就要開始把握兩人的最後身影。
味全龍登錄27人未滿編，3個洋將名額只先登錄艾璞樂、鋼龍，今年要引退的林智勝從一軍開季，就看能否將304轟的「智勝障礙」繼續堆高，而生涯1846支安打要挑戰2000安難度很高。
統一獅隊同樣是登錄27人，包含梅賽斯、布雷克兩位洋將，陣中胡金龍今年也是引退年，一軍生涯累積1221支安打、85發全壘打，545分打點，941場出賽的他從開季就可期待他朝千場出賽邁進。
味全龍隊開季名單
投手：李超、陳禹勳、郭郁政、艾璞樂、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、陳冠偉、林子昱、王定穎、林凱威
捕手：吉力吉撈．鞏冠、林辰勳、蔣少宏
內野手：郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、林智勝、陳思仲、劉基鴻
外野手：陳子豪、郭天信、朱育賢、王順和、曾聖安、冉承霖
統一獅隊開季名單
投手：陳韻文、林子崴、劉軒荅、髙塩將樹、邱浩鈞、黃竣彥、王鏡銘、梅賽斯、布雷克、鄭鈞仁、姚杰宏。
捕手：林岱安、柯育民、陳重羽
內野手：林子豪、陳聖平、林培緯、潘傑楷、林祖傑、陳重廷、林泓弦
外野手：朱迦恩、邱智呈、陳傑憲、蘇智傑、胡金龍、林安可
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