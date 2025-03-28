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中職／兄弟開季名單德保拉唯一洋投 2新秀陳冠穎、伍立辰入列

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
德保拉。聯合報系資料照
德保拉。聯合報系資料照

中華職棒36年新賽季明天開打，6隊開季28人名單今天揭曉，開幕戰兩隊中信兄弟、統一獅皆未滿編，兄弟更帶上陳冠穎、伍立辰兩位新兵入陣。

兄弟開季僅帶25人，其中洋投只有德保拉入列，也代表明天開幕戰先發任務可望由這位兩屆MVP擔任；獅隊則是帶了27人，其中梅賽斯、布雷克是唯二洋投。

兄弟總教練平野惠一日前表示，伍立辰、陳冠穎不是沒有進入開季名單的可能性，而今天可能性成真，開季25人中帶了這兩位年輕投手加入戰力。

伍立辰是去年選秀兄弟第2指名，先關機強化體能，尚未在二軍出賽過，陳冠穎則是第3指名，跟伍立辰同樣征戰完U23世界盃才報到，也未在二軍出賽，不過兩人在官辦熱身賽都已經進入實戰。

中信兄弟開季名單

投手：王凱程、江忠城、李振昌、德保拉、蔡齊哲、王奕凱、呂彥青、陳琥、黃恩賜、陳冠穎、伍立辰

捕手：林吳晉瑋、高宇杰

內野手：楊祥禾、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、許基宏、江坤宇、岳東華

外野手：曾頌恩、詹子賢、宋晟睿

中信兄弟 呂彥青 德保拉

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