聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟開季名單德保拉唯一洋投 2新秀陳冠穎、伍立辰入列
中華職棒36年新賽季明天開打，6隊開季28人名單今天揭曉，開幕戰兩隊中信兄弟、統一獅皆未滿編，兄弟更帶上陳冠穎、伍立辰兩位新兵入陣。
兄弟開季僅帶25人，其中洋投只有德保拉入列，也代表明天開幕戰先發任務可望由這位兩屆MVP擔任；獅隊則是帶了27人，其中梅賽斯、布雷克是唯二洋投。
兄弟總教練平野惠一日前表示，伍立辰、陳冠穎不是沒有進入開季名單的可能性，而今天可能性成真，開季25人中帶了這兩位年輕投手加入戰力。
伍立辰是去年選秀兄弟第2指名，先關機強化體能，尚未在二軍出賽過，陳冠穎則是第3指名，跟伍立辰同樣征戰完U23世界盃才報到，也未在二軍出賽，不過兩人在官辦熱身賽都已經進入實戰。
中信兄弟開季名單
投手：王凱程、江忠城、李振昌、德保拉、蔡齊哲、王奕凱、呂彥青、陳琥、黃恩賜、陳冠穎、伍立辰
捕手：林吳晉瑋、高宇杰
內野手：楊祥禾、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、許基宏、江坤宇、岳東華
外野手：曾頌恩、詹子賢、宋晟睿
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言