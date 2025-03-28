快訊

泰國股市因緬甸大地震停止交易 總理貝東塔宣布曼谷進入緊急狀態

中職／開幕象獅大戰亮牌 德保拉vs.布雷克老面孔對決

恐數千人罹難…緬甸7.7強震屬「大規模災難」美示警1300萬人受影響

謝國城盃少棒／謝承濬、黃睿騰都開轟 桃園3連霸剩一步

中央社／ 台北28日電
114年謝國城盃全國少棒錦標賽持續展開，桃園龜山28日在4強戰對上南投新街，龜山黃睿騰（圖）等人開轟，率隊以5比0獲勝、晉級冠軍戰。中央社 中央通訊社
114年謝國城盃全國少棒錦標賽持續展開，桃園龜山28日在4強戰對上南投新街，龜山黃睿騰（圖）等人開轟，率隊以5比0獲勝、晉級冠軍戰。中央社 中央通訊社

謝國城盃少棒賽今天4強戰，桃園龜山謝承濬、黃睿騰開轟，率隊5比0勝南投新街，晉級冠軍戰，挑戰3連霸剩一步。總教練李政達預言，與北市東園爭冠會是投手戰，應該蠻精彩的。

114年謝國城盃少棒賽，桃園龜山在4強與南投新街交手，龜山1局下先攻下2分，3局下謝承濬2分砲、黃睿騰陽春砲，龜山單局2轟攻下3分，拉開領先差距。

龜山先發投手楊亞柏投5.1局被敲出4支安打， 投出1次觸身球保送、8次三振，無失分，何帛諺接手投0.2局沒被敲出安打，投出1次三振，無失分，順利搶勝晉級冠軍戰，明天將與北市東園爭冠。

龜山總教練李政達表示，黃睿騰先前就曾單場雙響砲，前陣子遇到一段低潮期，但相信黃睿騰的能力。他也透露早上有詢問要不要挪動棒次到3棒，但黃睿騰想要續扛4棒，很開心有發揮。

李政達表示，龜山連兩年奪下代表權赴美國威廉波特比賽，也期待可以完成3連霸，但不會給球員壓力，希望球員盡力完成每場比賽，就看明天臨場表現。

李政達也提到，龜山和東園都有把主力的投手戰力留下來，預期冠軍戰將會是投手戰，應該會蠻精彩的。

黃睿騰表示，之前的低潮主要是球沒辦法帶高，一直擊成滾地球，只能持續練習，對自己信心喊話一定做得到，今天上場打擊沒有想太多，把球帶進來，打到球感覺就是全壘打，很振奮。

黃睿騰笑說，很喜歡4棒這個角色，今天的全壘打是生涯第4轟，是因為身材好被教練發掘開始打棒球，偶像是中職樂天桃猿隊野手陳晨威。

樂天桃猿 謝國城盃少棒

延伸閱讀

桃園「移碳究淨」課傳授碳排量計算法 高中以上可報名

桃園兒美館兒童節當天免費入場 還有一日限定特別活動

鼓勵青年投身國際志願服務 桃園申請計畫最高補助30萬

謝國城盃少棒／北市劉韋亨先發勝 想幫教頭完成威廉波特夢

相關新聞

中職／開幕象獅大戰亮牌 德保拉vs.布雷克老面孔對決

中華職棒36年開幕戰明天在台北大巨蛋點燃戰火，衛冕軍中信兄弟隊推出最有經驗的德保拉先發，統一獅隊同樣以老資格的布雷克應戰...

中職／兄弟開季名單德保拉唯一洋投 2新秀陳冠穎、伍立辰入列

中華職棒36年新賽季明天開打，6隊開季28人名單今天揭曉，開幕戰兩隊中信兄弟、統一獅皆未滿編，兄弟更帶上陳冠穎、伍立辰兩...

中職／林智勝、胡金龍進開季名單 引退年且看且珍惜

中華職棒今天公布六隊開季一軍28人名單，味全龍隊林智勝、統一獅隊胡金龍，兩位今年宣告引退的老將都入列，也讓球迷從賽季首戰...

中職／悍將4戰力外補強進開季名單 捕手也大換血

中華職棒今天公布六隊開季一軍28人名單，富邦悍將隊今年從戰力外名單招攬的廖任磊、李吳永勤、賴鴻誠、魏全，都成為即戰力。

中職／林佳緯開季二軍出發 林靖凱最快1周後歸隊

中華職棒今天公布六隊一軍開季28人名單，統一獅隊經典賽資格賽國手林佳緯未入列，總教練林岳平點出他的課題，而林靖凱、許哲晏...

謝國城盃少棒／楊亞柏捕手經驗替投球加分 姨丈是前龍隊邱辰

謝國城盃少棒賽桃園龜山4強派出「伏兵」楊亞柏先發，投5.1局無失分，率隊以5比0擊敗南投新街，楊亞柏捕手經驗為投球加分，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。