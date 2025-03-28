謝國城盃少棒／北市劉韋亨先發勝 想幫教頭完成威廉波特夢

謝國城盃少棒賽4強北市東園今天派出左投劉韋亨先發投4局無失分，率隊10比0、4局擊敗台中忠孝晉冠軍戰，他達到不讓牛棚投手上班的目標，想幫總教練完成夢想、拚進威廉波特。

114年謝國城盃少棒賽為LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽台灣選拔賽，冠軍隊取得代表權將赴韓國參賽，爭取前進威廉波特少棒賽門票，東園前一次拿下代表權為2017年，但在亞太區失利。

謝國城盃少棒4強東園今天與台中忠孝國小交手，東園派出投手劉韋亨先發，劉韋亨總計投4局被敲出2支安打，投出3次四死球保送、2次三振，無失分，率隊搶勝晉級。

東園總教練賴敏男表示，4強本來就設定要排左投先發，劉韋亨在市內選拔對北市福林投得不錯，先前與忠孝對戰登板，也展現不錯壓制力，今天給劉韋亨的目標就是4局失1至2分內，打線有爆發，也讓劉韋亨越投越穩，控球有到位。

劉韋亨表示，因為之前對忠孝有過經驗，今天登板更有信心，對於表現算滿意，有達成教練團的目標，不要讓後援投手上場。

劉韋亨不僅投球有表現，4局下打擊機會，前一棒打者被故意四壞保送，劉韋亨也敲出二壘打、帶有打點，他笑說，前一棒被故意四壞保送，心裡想著要打全壘打，沒有全壘打敲出二壘打也很滿意。

劉韋亨表示，無論對投球、打擊都很有信心，會開始打球是因為媽媽希望他運動，舅舅有打棒球，從國小一年級開始打球，覺得打棒球最好玩的地方是開轟可以跑完全場很爽，偶像是中信兄弟外野手岳政華，因為覺得岳政華外野守備很強。

被問起此次比賽有沒有設定目標，劉韋亨表示，希望可以奪下代表權，幫總教練賴敏男「圓夢」，要拚進威廉波特。