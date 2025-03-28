謝國城盃少棒／何甫羿埋伏10棒敲滿貫砲 北市晉冠軍戰

謝國城盃少棒賽4強台北市東園今天投打發揮，何甫羿埋伏10棒有開轟能力，2局下敲出滿貫砲，率隊以10比0、4局擊敗台中忠孝，晉級冠軍戰。何甫羿的偶像是日籍好手大谷翔平。

114年謝國城盃少棒賽4強在新生公園棒球場舉行，東園打線發輝，開賽就屢有得分攻勢，1局下靠著單局2支二壘打、1次四壞保送先拿2分，2局下何甫羿敲出滿貫砲，東園3局下再攻下2分，4局下安打串聯再拿2分，達到提前結束比賽門檻。

何甫羿排在第10棒仍具有一棒開轟能力，東園總教練賴敏男表示，其實陣中大部分球員都有開轟能力，會隨著近況調整棒次，何甫羿穩定性雖然稍微不足，但如果把球打強勁，也是有一棒過牆的實力。

賴敏男提到，東園與忠孝今年度大小盃賽對戰多次，前半段贏得次數多，但近期開始被追著打，所以鼓勵球員，對戰沒有一定贏，把該做的做好，穩紮穩打，不要鬆懈，很開心今天球員打球態度很謹慎，把教練團的提醒聽進去，打出很多強勁的安打。

何甫羿透露，今天是打球生涯敲出的第2轟，可以打出滿貫砲很開心，自評這個比賽表現還可以，有越來越好的感覺。

何甫羿的爸爸打乙組棒球，小時候看著爸爸打球產生興趣，也跟著玩球，幼兒園就開始打球，小學正式加入球隊訓練，偶像是美職大聯盟日籍球星大谷翔平。