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中職／龍隊公布談薪結果 徐若熙加薪至40萬、1投1打被減薪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「龍之子」徐若熙月薪加至40萬元。 聯合報系資料照
「龍之子」徐若熙月薪加至40萬元。 聯合報系資料照

中華職棒新球季明天就要開打，味全龍隊今天公布談薪結果，「龍之子」徐若熙去年投出生涯新高的94.2局、防禦率2.47，送出113次三振，展現出十足壓制力，今年月薪由28萬元調升至40萬元。

龍隊公布的談薪結果，有不少都是原本的複數年合約年限內，李凱威去年奪下二壘手最佳十人、金手套雙料獎項，並獲世界12強棒球賽國家隊青睞，成為隊中攻守俱佳的中流砥柱，今年為複數年合約的第三年，月薪調至合約中設定最高的46萬元。陳冠偉同樣為複數年合約，月薪由35萬元調升至42萬元。

在經典賽資格賽中有突出表現的蔣少宏，執行複數年合約後，月薪也由22萬元調升至26萬元；12強國手的張政禹，月薪由17萬元調升至20.5萬元。

投手部分，曹祐齊月薪由8.5萬元調升至10.5萬元，吳俊杰月薪由10.5萬元調升至11.5萬元。

此外，龍隊對於拿莫．伊漾及王定穎去年表現略有起伏的選手，在溝通後進行適度調整，拿莫．伊漾從去年15.5萬元減為14萬元，王定穎則減為15萬元。球團也正式公告，自主培訓選手李承風因隊內表現優異，獲得肯定並轉為正式球員，背號調整為「96」號。

拿莫．伊漾 李凱威 蔣少宏

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