中職／林智勝、胡金龍引退年續拚紀錄 傳承新世代接棒

中職邁入36年世代交替，今年是「中職全壘打王」林智勝、統一獅隊胡金龍引退年，林智勝喊話目標2000安，胡金龍則有望達成千場出賽，要將光輝美好留存、傳承迎接新世代。

近年包括潘武雄、高國慶、潘威倫、周思齊等人相繼引退，如同林智勝說的，「每個世代都會結束，應該換成下個世代了。」中職世代交替，從今往後，相信新世代會讓更多人喜歡棒球。林智勝、胡金龍的引退年，都盼扮演好老將角色，繼續擔任傳承。

＠林智勝每一轟都是紀錄 喊高標拚2000安

43歲「大師兄」林智勝年初在味全龍開訓典禮上宣告為最後一個球員賽季，回顧從9歲開始打棒球到43歲，職棒生涯從2004年La New熊隊（Lamigo桃猿隊前身）開始，2016年轉隊中信兄弟、2022年披上龍隊戰袍，超過20年職棒生涯選擇結束，「不會特別捨不得，這條路本來都會走到。」

生涯最後1年，林智勝還有目標，儘管前2個球季一軍出賽數減少，去年整季僅28場出賽，敲出15支安打、1發全壘打，但林智勝先把目標設高，希望完成生涯2000安里程碑。

林智勝中職生涯累積1846支安打，無論是完成1900安甚至是2000安里程碑，都將是繼張泰山、彭政閔、林益全後，中職史上第4人。

至於全壘打，林智勝今年球季敲出的每一轟都是紀錄，目前生涯304轟穩居「中職全壘打王」，只要例行賽一軍開轟，還能超越林仲秋43歲又1天的年紀，成為史上第2年長在一軍開轟的球員，中職最老開轟紀錄為曾智偵的44歲又131天，林智勝還能挑戰最年長一軍滿貫砲紀錄，目前紀錄保持人為林仲秋的42歲又329天。

中職一軍最年長出賽野手紀錄為高國慶45歲又233天，接著依序為曾智偵45歲又138天、林仲秋43歲又175天，林智勝今年球季只要出賽，就可以43歲年紀成為史上第4年長一軍出賽野手，也有機會超越林仲秋。

＠胡金龍迎千場里程碑 期待「金鏞連線」再現

獅隊41歲野手胡金龍今年也是引退年，許願替台南家鄉球隊統一獅留下總冠軍。胡金龍提到，棒球生涯進入後半段，大家都在與身體對抗、競爭，也達成了某些成就和紀錄，將回憶留在最美好的階段不是壞事。

胡金龍、陳鏞基在游擊、二壘防區「金鏞連線」是許多老球迷難忘的記憶。兩人首度「連線」是高中，在2001年亞洲青棒錦標賽，之後在成棒賽事世界盃棒球錦標賽、世界棒球經典賽、杜哈亞運、廣州亞運等都一同拚戰國家隊，胡金龍中職生涯從義大犀牛開始，經歷富邦悍將，直到2022轉到獅隊與陳鏞基成隊友。

胡金龍回到中職生涯僅在2013年義大犀牛時期一軍有4場游擊出賽紀錄，之後多擔任外野手，近年則以指定打擊身分或者代打出賽，生涯最後一年，不光只是球迷，就連陳鏞基都喊話，期待「金鏞連線」有機會在中職場上再現。

胡金龍結束旅美生涯後返台，中職生涯從2013年起，至2020年以704場出賽、3062打席、2809打數達成中職生涯千安，寫下最速千安紀錄，2022年再創最速1100安紀錄，目前2項紀錄都是中職紀錄保持人。

胡金龍一軍生涯累積941場出賽，敲出1221支安打、85發全壘打，545分打點，75次盜壘成功，如果整季維持健康，想完成生涯千場出賽里程碑應不是太大問題。