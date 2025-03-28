中職／開幕戰明開打 上演傳統獅象大戰

中華職棒卅六年賽季將在明天開打，第一場就是中信兄弟隊與統一獅隊的傳統好戲，廿九日在台北大巨蛋開啟熱血棒球季，改寫開幕戰最高票房，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲相約進場觀戰。

今年是中華職棒史上第十次的開幕獅象大戰，過去九次扣掉因雨延賽，兄弟取得六勝兩敗的壓倒性戰果，兩度在開幕戰取得五連勝，至今仍是聯盟紀錄，反觀獅隊則是以開幕戰三連敗、五連不勝保有聯盟紀錄。

中信兄弟是隊史第廿次參加開幕戰，過去戰績是十一勝六敗（扣除兩場延賽）；統一獅則是聯盟最多的第廿二次，過去戰績是五勝十二敗一和（扣除三場延賽）。

開幕戰除了市長到場，還有「億元」較勁，獅隊隊長陳傑憲簽下十年、總值兩億元的超大型合約，開幕戰首打席也是他率領中華隊拿下十二強冠軍後的中職首秀；兄弟則有同樣是冠軍隊成員的江坤宇，也在休賽季簽下十年、總額一點四億元的合約。

今年中職賽季也有感傷，味全龍隊林智勝、統一獅隊胡金龍都宣告是最後一季，球迷且看且珍惜，生涯一八四六支安打的林智勝要挑戰兩千安難度很高，但三○四轟已經立下中職最高障礙。

去年世界十二強奪冠、今年經典賽資格賽取得門票，兩大國際賽熱力加持，中職會長蔡其昌今年也希望挑戰場均九千人的票房，開幕賽的獅象戰預售票突破三萬、接近完售，勢必超越去年大巨蛋開幕戰的兩萬八六一八人。

熱潮從熱身賽就可看見端倪，今年官辦熱身賽卅場進場總人數來到十萬四五九六人、場均三四八七人，雙雙突破去年大巨蛋元年的九萬三○七四人、場均三一○二人紀錄，寫下歷史新高，扣除大巨蛋兩場也是場均二五○三人的戶外球場最高數字。