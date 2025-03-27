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中職／悍將之聲放送！自製主場轉播 這些平台看得到

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊公布2025新球季主場賽事轉播平台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布2025新球季主場賽事轉播平台。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒新賽季將在後天開打，各隊近期陸續公布轉播平台，富邦悍將隊本季將採取製播分離，由球團自行製播主場比賽，在官方Twitch、有線電視、MOD、OTT等平台都看得到。

富邦悍將球團今日宣告本季轉播採取製播分離，邀請「悍將之聲」錢定遠擔任球團製播的主場主播，搭配「喇叭」潘忠韋球評，在悍將官方Twitch頻道即可收看，另外MOD愛爾達也將安排播報團隊進駐悍將主場帶來現場轉播。

今年度悍將轉播平台如下：

官方轉播頻道

富邦悍將官方Twitch頻道

https://www.twitch.tv/fubonguardians_official?lang=zh-tw

有線電視

momotv

MOD

ELTA電視

OTT(付費)

CPBL TV

DAZN

Hami Video

ELTA TV

緯來體育台YT

OTT(免費)

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中華職棒 富邦悍將

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