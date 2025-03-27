日職／眾球評預測洋聯排名 古林被看好進入輪值或勝利組牛棚

聯合新聞網／ 綜合報導
古林睿煬被看好在新賽季能進入火腿先發輪值或者勝利組牛棚。 記者余承翰／攝影
古林睿煬被看好在新賽季能進入火腿先發輪值或者勝利組牛棚。 記者余承翰／攝影

日職明天將迎來開季，《日刊體育》邀請了25位球評預測太平洋聯盟本季排名，當中有18人預測軟銀隊會奪冠，另有6位球評看好改頭換面的火腿隊，前羅德隊鐵捕里崎智也則將最終的1票給了老東家。

上賽季中職MVP古林睿煬休賽季透過入札制度加盟火腿，而火腿也被許多球評認為有機會衝擊季後賽，「BIG BOSS」新庄剛志接任監督用了3年重整兵力，被一眾球評，包括岩田稔、平石洋介、宮本慎也、檜山進次郎、渡邊久信以及山田久志認為能夠在洋聯封王。

火腿近年在新庄剛志監督的改革下，戰力獲得顯著提升。 記者林伯東／攝影
火腿近年在新庄剛志監督的改革下，戰力獲得顯著提升。 記者林伯東／攝影

即便不認為火腿能登頂，其他球評仍然認為火腿會是戰力前段的球隊。看好火腿封王的前養樂多隊，現為球評的宮本慎也認為火腿的投手深度極佳，也特別點名了古林睿煬，認為他未來的定位令人好奇，不知會被擺在先發還是勝利組牛棚。

而軟銀獲得最多的18票，名球評如佐佐木主浩、鳥谷敬以及上原浩治等人都認為軟銀將在洋聯封王。至於墊底預測，西武獅隊獲得最多的12票，樂天金鷲隊獲得9票，歐力士隊與羅德隊分別獲得3票與1票。

古林睿煬 火腿

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