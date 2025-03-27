日職／眾球評預測洋聯排名 古林被看好進入輪值或勝利組牛棚
日職明天將迎來開季，《日刊體育》邀請了25位球評預測太平洋聯盟本季排名，當中有18人預測軟銀隊會奪冠，另有6位球評看好改頭換面的火腿隊，前羅德隊鐵捕里崎智也則將最終的1票給了老東家。
上賽季中職MVP古林睿煬休賽季透過入札制度加盟火腿，而火腿也被許多球評認為有機會衝擊季後賽，「BIG BOSS」新庄剛志接任監督用了3年重整兵力，被一眾球評，包括岩田稔、平石洋介、宮本慎也、檜山進次郎、渡邊久信以及山田久志認為能夠在洋聯封王。
即便不認為火腿能登頂，其他球評仍然認為火腿會是戰力前段的球隊。看好火腿封王的前養樂多隊，現為球評的宮本慎也認為火腿的投手深度極佳，也特別點名了古林睿煬，認為他未來的定位令人好奇，不知會被擺在先發還是勝利組牛棚。
而軟銀獲得最多的18票，名球評如佐佐木主浩、鳥谷敬以及上原浩治等人都認為軟銀將在洋聯封王。至於墊底預測，西武獅隊獲得最多的12票，樂天金鷲隊獲得9票，歐力士隊與羅德隊分別獲得3票與1票。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言