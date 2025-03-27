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日職／12球團開季無台將 古林睿煬先發調整待命
日本職棒今天公布開季一軍名單，火腿鬥士隊未列入台灣火球男古林睿煬，全部12支球團也都不見台灣球員身影，去年在一軍的樂天金鷲隊宋家豪因傷缺席。
古林睿煬在官辦熱身賽一共出賽2場，3局防禦率為0，好表現讓監督新庄剛志希望他開季直接朝先發調整，3月25日到二軍中繼4局被敲3安失1分，最快球速達152公里，預測在4月的火腿6連戰會是升上一軍的時機。
宋家豪自2017年開始連續8季在一軍出賽，近年更成為樂天牛棚主力，不過今年2月在春訓期間右膝外側半月板損傷，進行縫合手術治療，預計要休6個月。
而今年日職其他台將包含樂天的王彥程、陽柏翔、蕭齊，火腿孫易磊，養樂多隊徐翔聖，巨人隊黃錦豪，歐力士隊陳睦衡，軟銀隊張峻瑋，西武隊林冠臣也都不在開季一軍名單。
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