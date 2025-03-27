聽新聞
0:00 / 0:00

日職／12球團開季無台將 古林睿煬先發調整待命

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊旅日投手古林睿煬。中央社
火腿隊旅日投手古林睿煬。中央社

日本職棒今天公布開季一軍名單，火腿鬥士隊未列入台灣火球男古林睿煬，全部12支球團也都不見台灣球員身影，去年在一軍的樂天金鷲宋家豪因傷缺席。

古林睿煬在官辦熱身賽一共出賽2場，3局防禦率為0，好表現讓監督新庄剛志希望他開季直接朝先發調整，3月25日到二軍中繼4局被敲3安失1分，最快球速達152公里，預測在4月的火腿6連戰會是升上一軍的時機。

宋家豪自2017年開始連續8季在一軍出賽，近年更成為樂天牛棚主力，不過今年2月在春訓期間右膝外側半月板損傷，進行縫合手術治療，預計要休6個月。

而今年日職其他台將包含樂天的王彥程、陽柏翔、蕭齊，火腿孫易磊，養樂多隊徐翔聖，巨人隊黃錦豪，歐力士隊陳睦衡，軟銀隊張峻瑋，西武隊林冠臣也都不在開季一軍名單。

宋家豪 樂天金鷲 火腿

延伸閱讀

日職／古林睿煬不容小覷！養樂多OB盛讚：火腿最終兵器

日職／古林睿煬二軍中繼4局失1分 撐過危機後飆9上9下

日職／火腿投手表現太優異 古林睿煬先發或中繼競爭都激烈

日職／看好古林睿煬率火腿奪冠+得MVP 日媒：想起松坂大輔

相關新聞

中職／第10次獅象開幕戰老劇碼 兄弟握有壓倒性數據

中華職棒36年賽季將在這周末於台北大巨蛋開打，衛冕軍中信兄弟隊29日對決爭冠敵手統一獅隊拉開序幕，兩隊過去9度在開幕戰交...

日職／12球團開季無台將 古林睿煬先發調整待命

日本職棒今天公布開季一軍名單，火腿鬥士隊未列入台灣火球男古林睿煬，全部12支球團也都不見台灣球員身影，去年在一軍的樂天金...

日職／田中將大二軍5局好投、打擊被三振 下周巨人一軍初登板

「神之子」田中將大本季轉戰讀賣巨人隊，將繼續挑戰美日通算200勝，預計將於4月3日對中日龍隊，迎來本季一軍初登板。今天他在二軍主投5局只失1分。 田中將大休賽季接受投手教練久保康生訓練，進行投球

日職／眾球評預測洋聯排名 古林被看好進入輪值或勝利組牛棚

日職明天將迎來開季，《日刊體育》邀請了25位球評預測太平洋聯盟本季排名，當中有18人預測軟銀隊會奪冠，另有6位球評看好改頭換面的火腿隊，前羅德隊鐵捕里崎智也則將最終的1票給了老東家。 上賽季中職

日職／42歲中島宏之宣布退休！發文感謝球迷24年支持

現年42歲的中島宏之選擇在新賽季開幕戰前一天宣布退休，結束長達24年的職業生涯，他也在IG發文表達感謝。 中島宏之原名中島裕之，2000年日職選秀第5指名進西武獅隊，2004年成為主戰游擊手，曾

中職／Yahoo 奇摩拍賣12強商品 競標價破500萬元！

2025中華職棒賽季將在本周末正式開打，再加上MLB東京開幕戰話題延燒，球迷熱情全面引爆，同步帶動Yahoo奇摩購物周邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。