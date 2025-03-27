聽新聞
0:00 / 0:00
日職／田中將大二軍5局好投、打擊被三振 下周巨人一軍初登板
「神之子」田中將大本季轉戰讀賣巨人隊，將繼續挑戰美日通算200勝，預計將於4月3日對中日龍隊，迎來本季一軍初登板。今天他在二軍主投5局只失1分。
田中將大休賽季接受投手教練久保康生訓練，進行投球動作「魔改造」。今天他在二軍對上新潟天鵝皇隊，主投5局被敲3安，失掉1分。
第3局田中將大以打者身份站上打擊區，這是他加入巨人後首次打擊機會，據日媒報導，他將第3球的變化球擊成界外，巨人板凳席響起驚呼聲，第4球又將142公里速球擊成界外，最終被141公里速球三振。第5局田中犧牲觸擊失敗後被換下場。
田中將大對賽後受訪時談到打擊表現，「在樂天時交流戰有打擊經驗，這次整賽季都要準備好。我模擬過各種情境，能在開幕戰前實際體驗一次很好。」他笑說，「我只是盡力去做，結果怎麼樣就不一定了。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言