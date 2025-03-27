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日職／田中將大二軍5局好投、打擊被三振 下周巨人一軍初登板

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大。截圖自讀賣巨人X
田中將大。截圖自讀賣巨人X

「神之子」田中將大本季轉戰讀賣巨人隊，將繼續挑戰美日通算200勝，預計將於4月3日對中日龍隊，迎來本季一軍初登板。今天他在二軍主投5局只失1分。

田中將大休賽季接受投手教練久保康生訓練，進行投球動作「魔改造」。今天他在二軍對上新潟天鵝皇隊，主投5局被敲3安，失掉1分。

第3局田中將大以打者身份站上打擊區，這是他加入巨人後首次打擊機會，據日媒報導，他將第3球的變化球擊成界外，巨人板凳席響起驚呼聲，第4球又將142公里速球擊成界外，最終被141公里速球三振。第5局田中犧牲觸擊失敗後被換下場。

田中將大對賽後受訪時談到打擊表現，「在樂天時交流戰有打擊經驗，這次整賽季都要準備好。我模擬過各種情境，能在開幕戰前實際體驗一次很好。」他笑說，「我只是盡力去做，結果怎麼樣就不一定了。」

田中將大 讀賣巨人

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