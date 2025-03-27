中職／第10次獅象開幕戰老劇碼 兄弟握有壓倒性數據

中華職棒36年賽季將在這周末於台北大巨蛋開打，衛冕軍中信兄弟隊29日對決爭冠敵手統一獅隊拉開序幕，兩隊過去9度在開幕戰交手，扣掉2022年因雨延賽，兄弟取得6勝2敗的壓倒性戰果。

中職開幕戰的賽事紀錄上，除了球隊、球場參賽紀錄外，因雨延賽的場次不納入紀錄，兄弟過去曾兩度在開幕戰取得5連勝，至今仍是聯盟紀錄，反觀獅隊則是以開幕戰3連敗、5連不勝保有聯盟紀錄。

開幕賽的象獅大戰過去上演過9次是所有對戰組合最多，從職棒元年第一場就是象獅點燃戰火，當時由獅隊拿下歷史性首勝，不過獅隊下一次在開幕戰擊敗兄弟已經要到2009年，中間3度交手都是兄弟取勝，而2009年後兄弟再次3連勝，2022年則是因雨延賽後才由獅隊拿下勝利。

中信兄弟將是隊史第20次參加開幕戰，過去戰績是11勝6敗（扣除2場延賽）；統一獅則是聯盟最多的第22次，過去戰績是6勝13敗1和（1場延賽）。