日職／42歲中島宏之宣布退休！發文感謝球迷24年支持

現年42歲的中島宏之選擇在新賽季開幕戰前一天宣布退休，結束長達24年的職業生涯，他也在IG發文表達感謝。

中島宏之原名中島裕之，2000年日職選秀第5指名進西武獅隊，2004年成為主戰游擊手，曾在2012年與美職運動家隊簽2年650萬美元合約，但期間沒登上大聯盟，2014年賽季結束後重返日職，加盟歐力士猛牛隊，2015年他將登陸名改為「中島宏之」。

中島宏之在日職待過西武、歐力士、讀賣巨人和中日龍隊，一軍出賽共1948場，敲出1928安、209轟和995打點，打擊率0.292。曾入選過8屆明星賽，奪下3屆游擊金手套，4屆洋聯最佳十人，2008年獲選日本大賽最優秀選手賞。

中島宏之還入選過日本國家隊，出戰2008年北京奧運和2009年第2屆世界棒球經典賽。如今他在IG發文宣布退休，「要放下球棒了，能在棒球生涯中遇見這麼棒的監督、教練和隊友，我感到非常幸運，非常感謝曾與我共度美好時光的大家！這24年來，謝謝你們一直以來的支持！」