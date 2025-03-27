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中職／Yahoo 奇摩拍賣12強商品 競標價破500萬元！

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
，Yahoo奇摩拍賣上中華職棒球員工會「12強明星商品競標活動」吸引廣大球迷參與，約200項競標品結標總額突破500萬元，直逼平台歷年活動最高競標紀錄。 截圖自yahoo奇摩拍賣【球員工會】認證商品義賣平台
，Yahoo奇摩拍賣上中華職棒球員工會「12強明星商品競標活動」吸引廣大球迷參與，約200項競標品結標總額突破500萬元，直逼平台歷年活動最高競標紀錄。 截圖自yahoo奇摩拍賣【球員工會】認證商品義賣平台

2025中華職棒賽季將在本周末正式開打，再加上MLB東京開幕戰話題延燒，球迷熱情全面引爆，同步帶動Yahoo奇摩購物周邊商品與收藏品熱潮。根據Yahoo奇摩拍賣數據，MLB相關商品業績月增近六成，其中大谷翔平收藏卡、吉伊卡哇聯名MLB娃娃等限量周邊更成球迷搶購焦點。在這波全民棒球熱潮下，Yahoo奇摩拍賣上中華職棒球員工會「12強明星商品競標活動」吸引廣大球迷參與，約200項競標品結標總額突破500萬元，直逼平台歷年活動最高競標紀錄。

Yahoo奇摩拍賣統計，此次12強明星商品競標活動中，高人氣球員高志綱與邱智呈簽名球衣吸引熱烈關注，單一商品競標次數飆破85次、「台灣隊長」陳傑憲的簽名紀念球帽更以26.3萬元創下中華職棒商品競標價歷史新高，個人四項商品總結標價超過57萬元，也成為此次中職競標總額最高的球員。王建民與江坤宇的簽名珍藏品累計競標金額也超過42萬元、緊追在後，展現不同世代球星的高人氣，相關競標活動也陸續結標中，林安可、吉力吉撈．鞏冠等球員的實戰簽名球衣，以及王建民、江坤宇的親筆簽名球、簽名帽等高人氣周邊商品，持續吸引大批球迷積極競標。

Yahoo奇摩購物中心今年再度攜手統一獅，於中職賽事期間推出主場應援活動。自3月30日起至整個中職賽季的統一獅主場日，球迷只要掃描賽事現場活動的QRcode，即可登錄會員玩「統一尚勇 幸運拉霸機」遊戲拿限量好禮；瞄準中職開幕戰與棒球熱潮，Yahoo奇摩購物中心也推出優惠多重送。

Yahoo 中職 中華職棒

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