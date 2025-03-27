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中職／29日新球季開幕戰 盧秀燕、黃偉哲將現身應援

聯合報／ 即時報導
台中市長盧秀燕為中信兄弟隊打氣。圖／台中市運動局提供
台中市長盧秀燕為中信兄弟隊打氣。圖／台中市運動局提供

2025年中職開幕戰3月29日將在台北大巨蛋開打，首場由中信兄弟隊對戰統一獅隊。據悉，台中市長盧秀燕與台南市長黃偉哲將聯袂出席，為各自城市在地球隊加油打氣。

台中市是棒球大城，盧秀燕也熱衷參與球賽，2020年中職總冠軍賽，盧曾與時任副總統、曾任台南市長的賴清德對賭，若對方的城市隊勝出，自己要戴對方吉祥物頭套跑一日行程。而當年度台中主場的中信兄弟敗給統一獅，盧市長也如約戴上獅子頭套跑了一天行程，賴清德還打趣地說，「天氣很冷，戴起來又可以保暖一舉兩得，被盧市長賺到了。」

盧秀燕與黃偉哲過去也是立法院老同事，2018年分別當選台中、台南市長，兩位市長現身加持，周末的首戰不只是老友敘舊，更是城市榮譽之戰，屆時會擦出什麼火花、拿出哪些應援小物，也備受球迷關注。

中信兄弟 中職 統一獅

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