快訊

路邊丟「600萬真鈔」沒人敢撿！台南男稱錢放家裡會發霉：拿出來曬太陽

黑手比老闆更懂勞基法 他留5年出勤紀錄離職拿回30萬

北一女師區桂芝遭檢舉 藍營批綠：不只戒嚴、警總時代來臨了

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／古林睿煬不容小覷！養樂多OB盛讚：火腿最終兵器

聯合新聞網／ 綜合報導
古林睿煬。截圖自火腿隊官方IG
古林睿煬。截圖自火腿隊官方IG

日本職棒新賽季明天開戰，養樂多隊名將宮本慎也在個人YT推出各隊戰力評比，提到日本火腿隊時，不禁讚嘆台灣火球男古林睿煬，影片標題以「日本火腿最終兵器」稱呼古林。

火腿熱身賽表現優異，宮本慎也認為打線很有威力，有不少能一棒決定勝負的打者，還具備腳程，他更表示：「看火腿對巨人隊比賽後，我覺得火腿很強，今年奪冠也不是不可能。」

談到投手時，宮本慎也立刻點名古林睿煬，「這陣子有沒掌握到資訊的投手，好像是台灣選手，那投手的球真不容小覷！」

宮本慎也強調古林投球很有威力，但好奇火腿要將他放在哪個位置，「古林真的蠻不錯，但火腿先發已經有伊藤、山崎、加藤、北山和金村5名大將，現在還有古林這位洋將加入，蠻好奇火腿會如何用。」

宮本慎也生涯曾擔任2004年雅典奧運日本隊隊長，日職生涯19年都效力養樂多隊，累積2133支安打，有6次游擊金手套和4次三壘金手套，2013年宣布退休。

古林睿煬 日本火腿

相關新聞

中職／12強+WBCQ效應 熱身賽破10萬人次、場均創新高

中華職棒季前30場官辦熱身賽昨天結束，雖然少了台北大巨蛋第一年紅利，單場最高人數未能突破去年新高，但進場總人數來到104...

日職／古林睿煬不容小覷！養樂多OB盛讚：火腿最終兵器

日本職棒新賽季明天開戰，養樂多隊名將宮本慎也在個人YT推出各隊戰力評比，提到日本火腿隊時，不禁讚嘆台灣火球男古林睿煬，影片標題以「日本火腿最終兵器」稱呼古林。 火腿熱身賽表現優異，宮本慎也認為打

中職／官辦熱身賽最終戰 勝騎士先發4局兄弟奪勝

中職今天在嘉義市棒球場進行最後一場官辦熱身賽，中信兄弟洋投勝騎士先發對前東家統一獅，投4局失1分，9局上滿壘時王威晨敲出...

中職／中信兄弟繼五月天後再攜手必應創造 打造最強開幕秀

2025年中華職棒賽季即將正式開打，中信兄弟將於3月29日、30日於台北大巨蛋舉辦「進化 Evolution!」開幕系列...

棒球／湯登凱掌亞運中華隊兵符 先帶隊打亞錦賽

2026年名古屋亞運棒球總教練出爐，中華棒協日前舉行選訓會議，台中台壽霸龍隊總教練湯登凱將執掌兵符，首階段任務為今年9月...

中職／讚林智勝是特別的存在 周思齊：山羊兄弟需要你

味全龍「大師兄」林智勝將於31日由球團舉行引退記者會，並在今年賽季結束後正式高掛手套，身為同一屆替代役選秀會成員的周思齊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。