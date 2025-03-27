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日職／古林睿煬不容小覷！養樂多OB盛讚：火腿最終兵器
日本職棒新賽季明天開戰，養樂多隊名將宮本慎也在個人YT推出各隊戰力評比，提到日本火腿隊時，不禁讚嘆台灣火球男古林睿煬，影片標題以「日本火腿最終兵器」稱呼古林。
火腿熱身賽表現優異，宮本慎也認為打線很有威力，有不少能一棒決定勝負的打者，還具備腳程，他更表示：「看火腿對巨人隊比賽後，我覺得火腿很強，今年奪冠也不是不可能。」
談到投手時，宮本慎也立刻點名古林睿煬，「這陣子有沒掌握到資訊的投手，好像是台灣選手，那投手的球真不容小覷！」
宮本慎也強調古林投球很有威力，但好奇火腿要將他放在哪個位置，「古林真的蠻不錯，但火腿先發已經有伊藤、山崎、加藤、北山和金村5名大將，現在還有古林這位洋將加入，蠻好奇火腿會如何用。」
宮本慎也生涯曾擔任2004年雅典奧運日本隊隊長，日職生涯19年都效力養樂多隊，累積2133支安打，有6次游擊金手套和4次三壘金手套，2013年宣布退休。
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