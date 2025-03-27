中職／12強+WBCQ效應 熱身賽破10萬人次、場均創新高

中華職棒季前30場官辦熱身賽昨天結束，雖然少了台北大巨蛋第一年紅利，單場最高人數未能突破去年新高，但進場總人數來到104596人、場均3487人都突破去年紀錄，寫下歷史新高。

去年大巨蛋首次成為中職比賽場地，不少球迷在熱身賽搶著嘗鮮，在台北大巨蛋的2場熱身賽吸引3.6萬人次進場，單日最高票房來到19898人。

今年大巨蛋依舊安排兩場熱身賽，首場中信兄弟隊與樂天桃猿隊之戰吸引18513人，第二戰中信兄弟對富邦悍將隊則是16006人，雖然未超越去年單場、兩場合計最高票房紀錄，但仍維持高熱度。

中華職棒熱身賽在台北大巨蛋舉行中信兄弟隊與樂天桃猿隊之戰，共有18513人進場，未能改寫去年的最高紀錄，但也已經是史上次高。記者余承翰／攝影

去年30場官辦熱身賽進場總人數93074人、場均3102人，今年這兩項數字都超越，原因在戶外球場的大幅成長。

扣除掉大巨蛋，去年28場非大巨蛋賽事近5.7萬人進場、場均2030人，今年則是28場非巨蛋有70077人進場、場均2503人，中職過去熱身賽在無大巨蛋的年代中，最高場均是2009年的2097人（12場、25168人），今年也改寫這項數字。

中職熱身賽3月16日在洲際的統一獅與中信兄弟之戰，進場人數8870人。圖／中華職棒聯盟提供

去年熱身賽首度引進假日應援，3月23日中信兄弟與台鋼雄鷹隊之戰吸引7315人進場，改寫戶外球場的熱身賽進場人數紀錄，而今年3月16日在洲際的統一獅隊與中信兄弟之戰因舉辦「醫護感恩日」，更來到8870人，再次突破新高。

中職會長蔡其昌日前受訪時曾表示，去年熱身賽有大巨蛋效應提升進場人數，今年有12強、經典賽資格賽的國際賽加持，「目前看來熱度是有。」但他也期待例行賽開打後球迷更要多多進場，希望讓票房再擴大。