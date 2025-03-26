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中職／官辦熱身賽最終戰 勝騎士先發4局兄弟奪勝

中央社／ 台北26日電
中信兄弟在官辦熱身賽最後一場取勝。中信兄弟提供
中信兄弟在官辦熱身賽最後一場取勝。中信兄弟提供

中職今天在嘉義市棒球場進行最後一場官辦熱身賽，中信兄弟洋投勝騎士先發對前東家統一獅，投4局失1分，9局上滿壘時王威晨敲出2打點超前安打，終場兄弟4比2擊退獅隊。

中華職棒新球季即將於29日開打，今天為最後一場官辦熱身賽，獅隊在4局下展開攻勢，陳傑憲、林安可敲出安打後，林子豪擊出高飛犧牲打，率先攻下1分。不過8局上兄弟一、二壘有人時，曾頌恩敲出安打送回1分，形成平手。

兄弟在9局上趁著獅隊投手陳韻文不穩展開攻勢，高宇杰、宋晟睿敲安打後，李聖裕透過野手選擇上壘、形成滿壘，王威晨再敲安打帶有2分打點，之後許基宏、江坤宇都獲保送擠回1分；獅隊雖然在9局下追回1分，不過終場兄弟仍以4比2獲勝。

中職本季官辦熱身賽已經全數結束，富邦悍將拿下6勝4敗、味全龍5勝4敗1和、樂天桃猿5勝5敗、台鋼雄鷹5勝5敗、中信兄弟4勝5敗1和、統一獅4勝6敗。

兄弟今天推出前獅隊洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發、對上前東家，總計用61球投4局，被敲出4支安打，沒有出現保送，送出4次三振，失掉1分。接著陳冠穎、謝榮豪、蔡齊哲、呂彥青各投1局都無失分，江忠城投0.2局掉1分。

獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Mendez）用78球投滿5局，僅被擊出2支安打，出現1次四壞球保送、3次觸身球保送，送出5次三振，沒有失分。接著胡智爲接替用65球投3局，被敲3支安打，出現2次保送，失掉1分；陳韻文投0.2局掉掉3分吞敗。

勝騎士 樂天桃猿

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