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中職／中信兄弟繼五月天後再攜手必應創造 打造最強開幕秀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟將於3月29日、30日於台北大巨蛋舉辦「進化 Evolution!」開幕系列戰，與必應創造再次合作。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟將於3月29日、30日於台北大巨蛋舉辦「進化 Evolution!」開幕系列戰，與必應創造再次合作。圖／中信兄弟球團提供

2025年中華職棒賽季即將正式開打，中信兄弟將於3月29日、30日於台北大巨蛋舉辦「進化 Evolution!」開幕系列戰，繼去年周思齊引退賽五月天登場後，與必應創造再次合作，結合燈光、音樂、舞蹈與棒球應援，為球迷帶來視覺與聽覺饗宴。

本次開幕戰中信兄弟再度與必應創造合作，希望透過必應團隊堅強的策畫與製作實力，打造職棒史上最震撼的開幕演出。從演出策劃、導演統籌，到燈光、音響等硬體設計，皆由必應團隊操刀。

首戰賽前開幕儀式將以「光」為意象，透過燈光與雷射效果，點燃全場熱情，象徵新球季的希望與期待。除了Passion Sisters 與小翔將帶來震撼舞蹈，也再度邀請Energy於開幕戰登場。

今年，Energy與兄弟一同「進化」，除了帶來耳熟能詳的爆紅舞曲，更結合更強大的舞台視覺效果，將大巨蛋打造成屬於棒球的嘉年華，與球迷共同迎接嶄新賽季。

第二戰賽前演出將再度進化，邀請來自日本大阪的超人氣舞團Avantgardey，以及「國語作業簿」主理人 賴皮 MR.SKIN，聯手 Passion Sisters 與百人舞團，重新詮釋華語棒球金曲與中信兄弟嗆司曲。

中信兄弟球團表示，今年開幕戰以「進化」為主題，透過更高規格的演出與場內體驗，展現球隊持續突破自我的精神，並邀請所有球迷一同見證這場進化黃潮，共同迎接全新的冠軍之旅。

Passion 中信兄弟 棒球

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