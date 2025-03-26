棒球／湯登凱掌亞運中華隊兵符 先帶隊打亞錦賽

2026年名古屋亞運棒球總教練出爐，中華棒協日前舉行選訓會議，台中台壽霸龍隊總教練湯登凱將執掌兵符，首階段任務為今年9月舉行的亞錦賽，教練團成員包含姜建銘、林加祐等人。

中華棒協今天公布選訓會議結果，會中一致通過由湯登凱擔任2026年名古屋亞運棒球項目總教練，階段性任務為9月21日至28日於中國大陸平潭舉行的2025年亞錦賽。

會議中也選出教練團成員包含投手教練姜建銘、打擊教練林加祐、內野教練陳偉志以及外野兼體能教練呂祐華；將利用春季聯賽比賽期間觀察選手。

預計於今年度春季聯賽結束後，遴選40位球員進行6場藍白對抗賽，選出26人培訓名單參加8月份集訓，目標拿下亞錦賽冠軍並為明年亞運增添更多可用之兵。