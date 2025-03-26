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中職／讚林智勝是特別的存在 周思齊：山羊兄弟需要你

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
周思齊（右）今天出席台北101公益垂直馬拉松記者會。記者劉肇育／攝影
周思齊（右）今天出席台北101公益垂直馬拉松記者會。記者劉肇育／攝影

味全龍「大師兄」林智勝將於31日由球團舉行引退記者會，並在今年賽季結束後正式高掛手套，身為同一屆替代役選秀會成員的周思齊今天出席活動時表示，林智勝對於中職來說是一個很特別的存在，也不忘為近日成軍的山羊兄弟隊向他招手。

周思齊與林智勝在2003年底於「第一屆替代役選秀會」獲選，林智勝在第一輪第一順位獲得La new熊隊青睞，周思齊則在第三輪第二順位被誠泰隊選入，同梯選手多數都已經轉任教練，包括林恩宇、林岳平、張建銘、高國慶，也有不少人已經離開棒球圈。

今天談到「同梯」的林智勝也將在本賽季結束球員生涯，周思齊表示，「我們都是第一批替代役選秀，他也將是同梯最後一個退休，我是第61個，他將成為第62個，他打了20多年，真的辛苦了。」

周思齊指出，林智勝不僅為中華隊貢獻良多，對於中職來講還是一個特別的存在，「他真的是很特別的人，會去衝突、爭取，不是只有外界看到他的很外向、很好笑，還有他特別想要去爭取的方式，那就是一種屬於林智勝的方式，他獨有的。」

周思齊也不忘為近日成軍即將參與今年雙北世壯運的「山羊兄弟」提前挖角，「山羊兄弟需要你，不然我們可能打不贏南韓的怪獸隊，要跟他們打，我們可能還需要陳偉殷、智勝都加入。」

周思齊 林智勝 選秀

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