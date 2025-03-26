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中職／董秉軒重返職棒傳轉戰雄鷹 要等龍隊完成讓渡
前味全龍隊外野手董秉軒在去年申請任意引退後，今日宣告復籍成功，不過不會重穿熟悉的紅色球衣，傳出有望加盟台鋼雄鷹隊，雄鷹球團表示，目前同意董秉軒隨隊訓練，但仍要等到程序完成後才會評估後續。
27歲的董秉軒2020年選秀第8輪被龍隊選進後，一軍出賽機會不多，去年因生涯規劃向球團提出任意引退，當時預計轉任健身教練尋求不同發展。
不過今日中職聯盟公告董秉軒申請復籍通過，味全龍球團也發表聲明表示，尊重並同意其申請，不過考量本季戰力規劃已完成，無適合董秉軒選手之出賽機會，後續將透過讓渡程序，協助延續其選手生涯。
外傳董秉軒將在台鋼雄鷹延續生涯，雄鷹球團指出，董秉軒在本月中曾透過經紀人詢問是否有機會隨隊自主訓練，教練團討論後同意隨同訓練，「接下來教練團會持續觀察他的狀況，並等到味全龍球團及聯盟相關程序完成之後，評估後續。」
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