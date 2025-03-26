中職／董秉軒申請復籍但已無位置 龍隊：透過讓渡協助
曾效力中職味全龍隊的野手董秉軒在去年9月申請任意引退，而今天聯盟公告申請復籍，未來將重返球場，不過龍隊發表聲明表示，球隊已完成戰力規劃，未來將透過讓渡協助董秉軒持續挑戰職業生涯。
27歲的董秉軒2020年選秀第8輪被龍隊選進後，一軍出賽機會不多，去年因生涯規劃向球團提出任意引退，球隊也在大巨蛋為他舉辦儀式向球迷道別。
不過今天中華職棒聯盟公告，味全球團所屬球員董秉軒，依聯盟規章第20章第128條規定，3月26日申請為任意引退復籍球員通過。
龍隊對此也發表聲明表示，球隊尊重其復籍申請，也將依規定完成相關程序，但因本季戰力規劃完成，球隊內無適合董秉軒的出賽機會，將透過讓渡方式協助其延續生涯。
味全龍隊聲明如下：
針對董秉軒選手提出申請復籍事宜，球團尊重並同意其申請，將依照中華職棒聯盟現行規定完成相關註冊程序。
考量本季戰力規劃已完成，目前球隊內部尚無適合董秉軒選手之出賽機會。然而，球團充分理解並支持選手持續挑戰職業生涯的意願，後續將透過讓渡程序，協助延續其選手生涯。
味全龍球團感謝董秉軒選手過去的付出與貢獻，並祝福他職棒生涯順利。
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