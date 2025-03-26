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中職／獅隊台南開幕戰響起尚勇 200人大團聯合演出
在地挺在地，統一獅主場開幕戰本周日台南棒球場熱鬧展開，除了場內外一系列熱鬧活動外，賽前更邀請五組在地表演團體合組200人大團，以不同樂器演奏「統一尚勇」迎接主場開幕戰。
統一獅隊當天賽前演出特別邀請在地表演團，台南市管樂團、南美志工合唱團、港明高中管弦樂團、永華口琴樂團及崇明國中國樂團聯合演出，組成近200人表演團體演出獅隊「統一尚勇」歌曲並搭配應援互動，讓尚勇歌曲再次在台南棒球場響徹雲霄。
當天活動還包括「中華英雄X統一獅棒球榮耀展」、「尚勇拼圖好禮」、「尚勇闖關遊戲」及「尚勇吉祥物應援教學見面會」、「總機連憲訪談合影會」等，將於14:30正式開始，歡迎各位民眾一起進場感受棒球熱。
台南市管樂團&永信國小管樂團
以台南之名，推動管樂藝術、培養音樂人才，與屢獲音樂比賽佳績的永信國小管樂團攜手合作，傳承音樂文化，共奏動人樂章。
南美志工合唱團
由臺南市美術館志工組成，以熱忱與歌聲傳遞志工精神，展現多元合唱魅力。
港明高中管弦樂團
成立於2021年，屢獲音樂比賽特優，展現青春洋溢且精湛的音樂實力。
永華口琴樂團
深耕校園口琴教育，連續九年全國特優，並以音樂為橋梁展現國際交流風采。
台南市崇明國中國樂團
全國學生音樂比賽十二連霸，推廣傳統國樂，為台南市培養優秀音樂人才。
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