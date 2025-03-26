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中職／林智勝31日引退記者會 球迷準備好搶票

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「大師兄」林智勝將在今年球季結束後高掛球鞋，味全龍隊將在3月31日為他舉辦引退記者會。 聯合報系資料照
「大師兄」林智勝將在今年球季結束後高掛球鞋，味全龍隊將在3月31日為他舉辦引退記者會。 聯合報系資料照

「大師兄」林智勝將在今年球季結束後高掛球鞋，味全龍隊將在3月31日為他舉辦引退記者會，公布引退賽的時間、地點等相關資訊，球迷們準備搶票。

43歲的林智勝今年與龍隊簽下一年合約，走完球員生涯的最後一年，目前生涯累積1846支安打的林智勝，曾開玩笑說希望在最後機會拚拚看2000安的里程碑，就算沒有達成，他的生涯304轟已經立下中職最高障礙。

林智勝中職生涯從2004年La New熊隊（Lamigo桃猿隊前身）開始，2016年轉隊中信兄弟，到2022年披上龍隊戰袍，今年宣告引退後，龍隊也將為他籌劃引退賽事宜。

31日的記者下將公布林智勝引退賽相關資訊，林智勝也將出席分享決定引退的心路歷程，邀請媒體共同見證棒球傳奇的重要時刻。

Lamigo桃猿 中職 林智勝

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