中職／曾聖安 有望進龍隊開季名單

中華職棒新球季廿九日開打，味全龍隊雖大撒幣從自由球員市場網羅朱育賢、陳子豪兩位重砲外野手，但新血中備受矚目、去年選秀第一指名的新血曾聖安進入開季名單的機會也相當高，甚至有機會首戰就扛先發；脫下三位數球衣背號的曾聖安，將以五○號展開新人賽季。

曾聖安到前天為止，官辦熱身賽累積十七打數敲出六安打，打擊率三成五三，打擊教練克魯茲給予的評價很高，直言想到美國職棒大聯盟大都會隊強打索托，到美國預計三年可上大聯盟，讓球迷都納悶「是有沒有真的這麼好」？

曾聖安說不會特別去想，「不會去看別人對我的評價，現在能做的就是打好每場球，我才剛進來，專注在每一場比賽就好。」

回顧今年春訓調整，他說一開始在比賽時遇到很多狀況，打擊不像官辦時這麼好，有和教練、學長討論，「做了一些調整，把多餘動作改掉，嘗試新姿勢，現在就是用我最舒服的方式去試試看，逐漸把它變成身體記憶。」

曾聖安的背號從一二一號晉升為五○號並無特別原因，他說：「就是在剩下的號碼裡看比較順眼的。」

龍隊補強兩位外野重砲朱育賢、陳子豪，曾聖安也知道這是競爭的位置，他看隊上前輩都認為是自己需要學習的對象，「每個學長都有各自好的地方，都要去看。」

中華職棒今天進行最後一場熱身賽，但對於排名已無影響，昨天富邦悍將隊以五比三逆轉擊敗龍隊後，以六勝四敗確定排名第一，完成另類的熱身賽三連霸。