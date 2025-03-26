攜手中信兄弟 禾聯助攻偏鄉棒球

台灣智慧家電品牌禾聯家電宣布與中華職棒中信兄弟合作，啟動儀式特別邀請中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青親臨站台，共創職棒與家電跨界合作新篇章。

禾聯家電長期支持國內體育，曾贊助柔道、桌球、馬拉松等賽事，並冠名贊助新北棒球隊，積極推動基層棒球發展。此次與深耕職棒多年的中信兄弟合作，雙方秉持ESG永續發展精神，共同為棒球運動傳承貢獻心力。

中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青親臨站台。圖／禾聯家電提供

禾聯碩董事長蔡柏毅表示：「期待透過這次跨界合作，為棒球迷帶來全新體驗，也為台灣體育發展盡一份心力。」中信兄弟母公司中國信託育樂副董事長高英傑則表示：「感謝禾聯家電的支持，期待未來激發更多創意合作，帶給球迷更豐富的體驗。」

禾聯家電更與中信兄弟攜手啟動「禾WIN小聯盟棒球盃」，提供偏鄉少棒及原住民學童更多比賽機會與資源，透過企業力量扶植基層棒球發展。

此次合作涵蓋球員球衣贊助、球場廣告，並將舉辦「禾聯HERAN × 中信兄弟球迷日」，拉近品牌與棒球迷間的距離。雙方也將打造「夢幻聯名家電」，結合球隊吉祥物、經典配色與棒球元素，讓棒球迷在日常生活中也能感受球賽熱血氛圍。