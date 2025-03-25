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中職／李東洺噴6四死球定位先不變 鋒總：先發要有先發的樣子
富邦悍將隊今天從0：3落後出發，最終以5：3逆轉擊敗味全龍隊，取得官辦熱身賽冠軍，先發投手李東洺的控球卻有狀況，總教練陳金鋒也說：「先發投手要有先發投手的樣子。」如果狀況持續不佳，對於他的定位會再討論。
李東洺此役危機滿滿，1局下就遇到麻煩，面對滿壘危機驚險守住，第4局對吉力吉撈．鞏冠投出觸身球後，被陳子豪一壘打、郭嚴文二壘打串連先攻下1分，張政禹的高飛犧牲打再帶有1分打點。李東洺第5局一出局後連續投出3次四壞保送，悍將換上左投藍愷青接手滿壘局面，吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打送回三壘跑者。
李東洺最終投4.1局失3分，被敲3安打，有4次四壞球保送、2次觸身球保送，單場6次四死球保送與多人並列官辦熱身賽史上第二多，最慘紀錄為7次，由2011年3月10日興農牛隊羅政龍（3局）保持。
陳金鋒表示，李東洺一開始狀況還OK，後面確實不是很好，「還是會讓他朝先發準備，但如果狀況不是那麼好，都還會再討論，先發投手要有先發投手的樣子，會再繼續觀察。」
悍將連續三年稱霸熱身賽，卻在進入季賽後難以維持，陳金鋒也說：「確實這是個問題。」他說對手在熱身賽、例行賽狀況不同，投手調度方式也不一樣，或許都是原因，悍將在熱身賽好的感覺必須想辦法帶到季賽。
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