中職／「知道自己過去打擊問題很大」 林哲瑄赴美訓練揮棒加速有感

「知道自己過去在打擊方面問題很大…」林哲瑄季外前往美國Driveline訓練中心鍛鍊，春訓看到成果，變快的揮棒速度，今天兌現為9局上滿壘時的兩分打點二壘打逆轉戰局，幫助富邦悍將隊以5：3擊敗味全龍隊。

悍將今天以2：3落後進入第9局，面對陳冠偉，范國宸、董子恩先後敲安，戴培峰獲得故意四壞保送，林哲瑄在滿壘時代打一棒直擊全壘打牆，掃回2分打點逆轉戰局，蔡佳諺再以高飛犧牲打添保險分。

林哲瑄表示，設定自己可以攻擊的球，當時抓直球，剛好第一球就是直球被他掌握到。這球接近出牆，被問到認為是不是全壘打，他笑說還沒看、不知道，但苦笑透露隊友一直對他比動作、要他再多做一點重量。

林哲瑄季外針對不足前往Driveline自主訓練，加上今年春訓球隊給予較多自主訓練的安排，可以繼續銜接在Driveline，讓他收穫頗豐，「整體感覺好像有回春，揮棒比較快，過去揮棒稍微慢了一點，去完後進度10mile左右。」他指出，揮棒速度大約從60哩進步到72、73哩。

林哲瑄坦言，「我知道自己在打擊方面問題很大，希望可以多學一些東西精進自己，看有什麼方式可以幫助自己，這套訓練對我幫助滿大，加上今年春訓給我們比較多自主訓練的時間，對我們這種年紀比較大的選手很有幫助，也希望球季可以維持這個手感。」