中職／林哲瑄9局救命逆轉二壘打 悍將寫史無前例熱身賽3連霸

富邦悍將隊的連霸之路，被林哲瑄一棒拯救，9局上滿壘代打敲出直擊全壘打牆的兩分打點二壘打，幫助悍將終場以5：3逆轉擊敗味全龍隊，悍將以6勝4敗作收，完成史無前例的官辦熱身賽3連霸。

悍將先發投手李東洺此役危機滿滿，1局下就遇到麻煩，面對滿壘危機驚險守住，第4局對吉力吉撈．鞏冠投出觸身球後，被陳子豪一壘打、郭嚴文二壘打串連先攻下1分，張政禹的高飛犧牲打再帶有1分打點。李東洺第5局一出局後連續投出3次四壞保送，悍將換上左投藍愷青接手滿壘局面，吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打送回三壘跑者。

李東洺最終投4.1局失3分，被敲3安打，有4次四壞球保送、2次觸身球保送，單場6次四死球保送與多人並列官辦熱身賽史上第二多，最慘紀錄為7次，由2011年3月10日興農牛隊羅政龍（3局）保持。

龍隊由王維中首度在官辦熱身賽亮相，今天先發5局僅用49球，被敲3安打，其中2支為王念好敲出，但隨即下一棒申皓瑋都補上雙殺打，王維中最終以無失分收工。

龍隊3：0領先交到牛棚手中，本季轉隊尋求重生的陳志杰，第6局登板卻狀況連連，先對魏全投出保送，再被蔡佳諺敲出安打，雖讓李宗賢敲出雙殺打，悍將跑回1分，隨後再對王念好投出保送後退場。

王念好為悍將打線亮點，除了從王維中手中敲出2支安打外，第8局再掃出一支三壘打帶有1分打點。