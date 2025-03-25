快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將主場開幕戰進場送Shampoo 女孩開課應援速成班

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊主場開幕戰，賽前在場外舞台將舉辦「悍將應援速成班」舞台活動。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊主場開幕戰，賽前在場外舞台將舉辦「悍將應援速成班」舞台活動。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊4月2、3日主場開幕戰「Fight for All」主題日登場，Fubon Angels 將全員到齊，2日賽前邀請以《台灣的棒球詩篇》音樂會讓棒球迷們有滿滿共鳴的八角塔男聲合唱團，來到新莊球場現場演出，3日賽前則邀請Dance30帶來開場大合舞。

悍將主場開幕戰要和悍將家人一起大喊「我要全部」，除了先前公布熱區可以獲得「我要這件應援TEE」外，主題日兩天內野進場球迷還要「給你Shampoo」，只要進場至贈品攤位帳篷出示闖關卡即可兌換一份「Clear淨去屑洗髮精」以及「昭憲茶業冷泡茶」，每人每卡限領一份、不可代領，發放時間為4/2 (三) 16:30-19:00；4/3 (四) 14:30- 17:30，如發放完畢將提前截止。

歡迎新球迷的加入成為悍將家人，開幕戰賽前在場外舞台將舉辦「悍將應援速成班」舞台活動，由Fubon Angels來教你跳應援，2日下午5點由秀秀子、大頭、禾羽、KAPO帶來教學，3日下午3點半則是慈妹、栗子、潔潔、雅惟。

「Fight for All」主題日賽前有精彩的表演活動，2日賽前由去年舉辦《台灣的棒球詩篇》音樂會，讓棒球迷們有滿滿共鳴的八角塔男聲合唱團，將來到棒球場演唱獻給新莊棒球場及悍將家人，將用爆發力十足的嗓音帶來開場演出。3日賽前集合各校舞力菁英，「Dance30」帶來開場大合舞。

主題日兩天也有開球嘉賓來為悍將打氣，2日比賽前「2025 雙北世壯運」吉祥物壯寶將再臨新莊棒球場，活力四射為選手們加油打氣並開球；而3日賽前則將由台北101董事長賈永婕擔任開球嘉賓。

Fubon Angels 慈妹 棒球

延伸閱讀

中職／Fubon Angels騎士風亮相 李雅英嗨秀中文、李珠珢喊「讚」

中職／悍將6：0打趴兄弟 下次再過招就是球季首戰

中職／李珠珢效應！新莊開幕戰兩場開賣一小時內野完售

中職／李珠珢組新三本柱！來看Fubon Angels 球迷套票3600元

相關新聞

中職／曾為止滑粉互槓 賴鴻誠、林威助悍將重逢有不同交流

賴鴻誠繞了一圈回到生涯起點，也與曾因止滑粉事件隔空交戰的林威助同隊共事，如今一起當「悍將」，外界好奇兩人互動，賴鴻誠透露...

中職／龍隊球季首戰先發投手是誰？葉總給2選1謎題

味全龍隊球季首戰將在30日桃園棒球場面對樂天桃猿隊，總教練葉君璋提示，先發投手將是鋼龍、艾璞樂其中一人，也是前兩號先發，...

中職／黃保羅休賽季增重盼增續航力 目標單季至少投80局

中職富邦悍將投手黃保羅被點名是開季先發投手候選人，休賽季增重盼增加肌力和續航力，邁入生涯第3個賽季有感而發「不是來學習的...

中職／悍將主場開幕戰進場送Shampoo 女孩開課應援速成班

富邦悍將隊4月2、3日主場開幕戰「Fight for All」主題日登場，Fubon Angels 將全員到齊，2日賽前...

中職／2023年度球員卡卡款、比例曝光 球棒切片也入卡

2023年中華職棒年度球員卡即將正式發行，圍繞2023年賽季與傳承為企劃主軸，零售包及精裝盒一共推出1358款球員卡，零...

MLB／爭取海外賽來台舉辦 悍創提案鎖定2028年

美國職棒大聯盟海外賽今年在東京舉行，球迷關注未來是否有機會來台灣舉辦。悍創今天回覆，此次有受邀參與全球戰略合作夥伴會談行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。