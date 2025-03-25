中職／悍將主場開幕戰進場送Shampoo 女孩開課應援速成班

富邦悍將隊4月2、3日主場開幕戰「Fight for All」主題日登場，Fubon Angels 將全員到齊，2日賽前邀請以《台灣的棒球詩篇》音樂會讓棒球迷們有滿滿共鳴的八角塔男聲合唱團，來到新莊球場現場演出，3日賽前則邀請Dance30帶來開場大合舞。

悍將主場開幕戰要和悍將家人一起大喊「我要全部」，除了先前公布熱區可以獲得「我要這件應援TEE」外，主題日兩天內野進場球迷還要「給你Shampoo」，只要進場至贈品攤位帳篷出示闖關卡即可兌換一份「Clear淨去屑洗髮精」以及「昭憲茶業冷泡茶」，每人每卡限領一份、不可代領，發放時間為4/2 (三) 16:30-19:00；4/3 (四) 14:30- 17:30，如發放完畢將提前截止。

歡迎新球迷的加入成為悍將家人，開幕戰賽前在場外舞台將舉辦「悍將應援速成班」舞台活動，由Fubon Angels來教你跳應援，2日下午5點由秀秀子、大頭、禾羽、KAPO帶來教學，3日下午3點半則是慈妹、栗子、潔潔、雅惟。

「Fight for All」主題日賽前有精彩的表演活動，2日賽前由去年舉辦《台灣的棒球詩篇》音樂會，讓棒球迷們有滿滿共鳴的八角塔男聲合唱團，將來到棒球場演唱獻給新莊棒球場及悍將家人，將用爆發力十足的嗓音帶來開場演出。3日賽前集合各校舞力菁英，「Dance30」帶來開場大合舞。

主題日兩天也有開球嘉賓來為悍將打氣，2日比賽前「2025 雙北世壯運」吉祥物壯寶將再臨新莊棒球場，活力四射為選手們加油打氣並開球；而3日賽前則將由台北101董事長賈永婕擔任開球嘉賓。