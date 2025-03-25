中職／2023年度球員卡卡款、比例曝光 球棒切片也入卡

2023年中華職棒年度球員卡即將正式發行，圍繞2023年賽季與傳承為企劃主軸，零售包及精裝盒一共推出1358款球員卡，零售包將在3月26日起於全國4000家7-11門市上市，每包售價90元含8張卡；卡迷搶購指標的精裝盒今年再擴大發行量，3月26日起開放ibon機台預購取貨，4月3日起於卡店通路接力上市，每盒售價2190元，內含4盒卡盒、共150到160張卡，零售包、精裝盒也各自獨有限量卡、簽名卡款。

最新年度球員卡多項主題延續「紀錄傳承」精神，高國輝高掛球鞋引退，以其生涯達成紀錄與對應當時照片專屬設計限量卡款珍藏；「經典傳承組合」由經典賽明星教練團搭配現代台灣隊球星攜手簽名共同完成；另外還有接棒中繼王、救援新世代及接力無安打等話題組合卡款，以及特殊紀錄與明星賽組合簽名，不僅兼具收藏和話題性，亦能跟著球員卡重溫當下感動。

「物以稀為貴」除少量發行的簽名卡款，還包含普卡、新人卡、各類獎項卡、限量卡、實戰球衣卡、用品簽名卡、啦啦隊女孩等卡，合計多達1358款。

球迷在這一年見證首位達成300轟球員林智勝，以及「棒球情人」高國輝榮耀引退，堪稱以全壘打寫紀錄的重砲手，因此特別設計裱入球棒切片之直式翻頁式書卡；作工精細如藝術品的雷射雕刻簽名卡、漫畫塗鴉風的火力引爆系列以限量卡之姿延續，首次加入年度各大國際賽事「台灣英雄」頂級投、打球星不同風貌，都是球員卡迷不可錯過的經典之作。

★零售包限定

● 多人組合簽名系列 / 話題組合、經典重現、明星賽話題組合簽名卡款

每年必推出的組合簽名系列，是球迷們追求標的之一。年度球員卡的主要企劃精神「紀錄傳承」，不只記載選手們職棒生涯大小里程，更存在後浪推前浪的歷史意義，紀錄傳承首推聯盟史無前例投手接力無安打，由中信四強投攜手達成紀錄；同場開轟老將林智勝、周思齊雙人組合，兩人除了證明40歲身手不輸年輕人，二人更是聯盟數一數二代表性人物；憶起年初經典賽，首場對戰巴拿馬永不放棄精神，以及小將鄭宗哲表現，為台灣隊注入無限希望；第二場對戰義大利，更由「國防部長」張育成扛出追平兩分砲，帶起全台灣人民的士氣，本次藉由經典重現三簽卡與球迷一同回味台灣英雄帶給我們的經典時刻。球迷間極受歡迎的「古戴CP」進職棒分道揚鑣後，終於在明星賽雙雙入選亞冠中華隊，久違穿同一套球衣征戰掀起話題，令球迷回憶起當初那對平鎮投捕好搭檔的青澀模樣。

● 親筆簽名系列 / 五隊人氣啦啦隊女孩、看板球星簽名、六隊潛力新秀簽名卡款

親筆簽名卡款由六隊2023球季打出生涯代表作的球星領銜，為眾球星在職業生涯繳出重要成績單的同時留下紀錄；需留下紀錄還有各隊的新秀們，「新人簽名卡」不但是進入職棒的第一張限量卡，未來若能展現期望戰力，將成為極具增值潛力的卡款，首年參戰二軍賽場及冬盟就奪冠的台鋼雄鷹新秀們也列入其中，則是新人簽名卡的另一亮點；在比賽中備受關注嬌點非各隊啦啦隊女孩莫屬，集結五隊啦啦隊共15位人氣女孩的「CHEERLEADR簽名卡」吸睛度、收藏性不輸眾球星與新秀們。

● 引退球星回顧系列 / 高國輝職棒生涯里程碑限量卡款

特別為2023年引退的人氣球星高國輝，聚焦達成紀錄與對應當時照片的專屬設計。隨著旅美生涯畫下句點，棒球情人為台灣棒球「輝」出新的篇章，以單季39轟打破聯盟紀錄，再以連續三年奪得全壘打王為年輕球員樹立重砲指標，生涯里程碑限量卡記載傳奇球星在台灣的精彩時刻。

● 味全龍隊封王系列 / 味全龍隊復隊後首次奪冠限量卡款

2023年11月12日，天母球場湧入滿滿紅衣人潮，割喉第七戰由三年前進入職棒一軍戰場味全龍搶下，鮮紅色彩帶在相隔8763天再度飄揚，為了紀念相隔24年之久的歷史一刻，本次「龍」重發行奪冠限量卡，告訴等待復隊許久的老龍迷以及新加入的小龍迷：味全龍回來了。

★精裝盒限定

● 重砲球星「強棒」系列 / 裱入球棒切片之翻頁式書卡及木片雷雕限量卡款

翻頁書卡以首創直式對開形式呈現，並力邀各隊重砲手共8人次參與，本卡款鑲入象徵強打好手的球棒切片於卡款封面，內頁完整呈現打者英姿，可說是完美展現「暴力美學」的夢幻逸品；本年度球迷見證了首位達成300轟球員林智勝，以及重砲英雄高國輝引退，堪稱以全壘打寫紀錄一年，特別從中職全壘打王林智勝首轟一路記錄到前無古人達成303轟，以象徵球棒的雷射雕刻木片特製紀錄卡，「300障礙軌跡」將續寫歷史新猷。同樣以重砲身手聞名的還有引退球星高國輝，特選四項生涯顛峰紀錄搭配專屬引退用球及實戰球棒特製紀念卡款，首創球皮、球棒雙用品卡向棒球情人獻上最高敬意。

● 頂級簽名系列 / 鑲入高級鑽石與特製金屬徽章六隊球星簽名卡款、超人氣女孩ONE OF ONE模板卡

今年最頂、每人僅限量一張的簽名卡款，睽違6年以特製球隊底座再鑲入鑽石，各隊球技、人氣兼具的球星搭配頂級鑽石，目標打造史上最高價值球員卡；球員卡呈現的不只有球星們的場上英姿，更是印刷工藝的極致展現，利用表面熔燒工法，製成繁複且耗時的「雷射雕刻簽名卡」，繼去年推出各隊頂級強打後，今年球員名單再加倍，精選每隊國家代表好手、超人氣應援女孩為此款簽名卡注入全新樣貌；以全新樣貌呈現的還有經典傳承卡款，紀念經典英雄帶給球迷的感動，特別將國旗以銅片電鍍白金塔配水鑽、鋯石嵌入球員卡中，由TEAM TAIWAN成員及經典教練團對位組合雙簽，包含四番一壘手彭政閔與一戰成名張育成，以及國家守護者林岳平與宋家豪組合，別具傳承意義。同樣以特製水鑽銅片完成各隊卡款，每隊力邀三位代表球星參與，並搭配球隊LOGO及特色鋯石精工製成金屬標，提高球員卡整體檔次。本次推出女孩極限量卡款，以印刷四色CMYK模板鐵板鑲入球卡內，每隊2位人氣女孩專屬ONE OF ONE模板切割簽名卡，堪稱本次女孩卡收藏之最頂標的。

● 多人組合簽名系列 / 話題組合、經典重現、明星賽話題組合簽名卡款

組合簽名系列與零售包師出同門，球星組合卻各有亮點，同樣具話題性的組合還有後起之秀，史上最年輕FMVP岳政華搭配龍之子徐若熙的「TS新強權」組合，完美詮釋年輕但球技成熟的小將也能立大功；說到年輕選手接班當然少不了陳韻文，與獅隊大前輩凱撒，以及師父總教頭餅總林岳平，三人都曾締造聯盟最多救援紀錄，救援新世代正式交棒給新科守護神；讓球迷津津樂道的記錄還有經典抗荷之戰，黑馬英雄吳哲源4.1局完美封鎖荷蘭，加上部長張育成驚天滿貫彈鎖定勝利，經典一役歷歷在目；創造歷史的男人還有王勝偉，2023年擊出明星賽生涯首轟，同時也是聯盟最年長達成此紀錄球員，與首度參戰就拿下明星賽全壘打王的林安可完成雙簽，堪稱本屆明星賽全壘打亮點紀錄，延續去年女孩應援團在今年也納入球卡規劃中，由口水、菲菲、JOY、林可、潔米共同完成的「明星應援團」五簽卡，同樣追平史上最多女孩同簽紀錄！

● 新人PATCH簽名系列 / 六隊選秀新人、潛力新秀、啦啦隊新人女孩實戰用品及簽名卡款

有鑑於新人系列的增值潛力，圍繞新人的主題與名單再擴大，2023年度選秀會由雀屏中選的選秀大物王念好、林佳緯等人佩戴的選秀帽及首件職棒實戰球衣製成「新人選秀帽&球衣簽名卡」，本次如既往採用人氣球員含林子偉、葉保弟等人職業生涯第一件實戰球衣製成的「新人球衣簽名卡」(RPA)，參與新人系列簽名人次擴增至36人，以及史上最多人次包含李多慧、曼容在內共15位首年投入中職應援的啦啦隊女孩應援球衣製作的「CHEERLEADER新人球衣簽名卡」，所有中華職棒潛力新秀一網打盡不漏勾。

● 精裝盒獨有限量卡款火力引爆系列 / 各隊未來之星、總教頭、台灣英雄、高人氣應援女孩共同組成3.0版熱門限量卡款

強烈的街頭塗鴉設計風格，每年推出都擄獲不少卡迷的心，今年持續推出火力引爆系列，有別於以往由各隊強投豪打所組成，今年首次以各隊未來之星、總教頭、台灣英雄、高人氣應援女孩呈現全新樣貌，包含中信兄弟總教頭彭政閔、亞錦英雄徐若熙與台鋼女神安芝儇等頂級球星及各隊人氣應援女孩在內，每款限量僅20張，在追求每盒保底一張用品卡或簽名卡的同時不妨留意一下此系列限量卡款，說不定還有意外的驚喜。

2023中華職棒年度球員卡內容一覽

零售包

共計21大項、809款球員卡。

● 普通卡：5項、441款

普卡357款、團隊卡6款、台灣大賽卡6款、明星賽卡57款、CHECKLIST 15款。

● 特殊卡：8項、294款

新人卡49款、CHEERLEADER卡102款、二軍年度獎項卡10款、月MVP卡14款、金手套卡9款、最佳十人卡10款、年度獎項卡14款、國家戰力卡86款 。

● 限量卡：2項、20款

完美輝擊生涯回顧限量卡12款、龍眾登基限量卡8款。

● 簽名卡：6項、54款

CHEERLEADER簽名卡15款、新人簽名卡18款、簽名卡12款、ASG組合簽名卡3款、話題組合卡4款、經典重現三簽卡2款。

精裝盒

共計35大項、987款球員卡。

● 普通卡：5項、446款

普卡357款、團隊卡6款、台灣大賽卡6款、明星賽卡57款、CHECKLIST 20款。

● 特殊卡：8項、294款

新人卡49款、CHEERLEADER卡102款、二軍年度獎項卡10款、月MVP卡14款、金手套卡9款、最佳十人卡10款、年度獎項卡14款、國家戰力卡86款 。

● 限量卡：1項、24款

火力引爆限量卡24款。

● 用品卡：5項、83款

CHEERLEADER新人球衣卡15款、實戰球衣卡18款、經典實戰球衣卡8款、300障礙軌跡卡6款、CPBL & TEAM LOGO MATERIALS 36款。

● 簽名卡：5項、27款

紀錄焦點簽名6款、雷射雕刻簽名12款、ASG組合簽名卡3款、話題組合卡4款、經典重現三簽卡2款。

● 用品簽名卡：11項、113款

CHEERLEADER新人球衣簽名卡15款、新人選秀帽&球衣簽名卡6款、新人球衣簽名12款、實戰球衣簽名卡18款、完美輝擊引退棒球&實戰球棒簽名卡4款、經典實戰球衣簽名卡8款、經典傳承國旗MATERIALS雙簽卡8款、CHEERLEADER模板切割簽名卡10款、CPBL & TEAM LOGO MATERIALS 簽名卡18款、頂級鑽石簽名卡6款、強棒出擊—打擊英姿簽名書卡8款。

2023中華職棒年度球員卡零售包比例分配原則如下：(單位/包)

1. 普卡1:1共357款

2. 團隊卡1:13共6款

3. 明星賽卡1:3共57款

4. 台灣大賽卡1:14共6款

5. CHECKLIST 1:14共15款。

6. 新人卡1:3共49款

7. CHEERLEADER卡1:2共102款

8. 二軍年度獎項卡1:12共10款

9. 月MVP卡1:11共14款

10. 金手套卡1:23共9款

11. 最佳十人卡1:25共10款

12. 年度獎項卡1:24共14款

13. 國家戰力卡1:4共86款

14. 完美輝擊生涯回顧限量卡1:37，每款限量228張 共12款

15. 龍眾登基限量卡1:84，每款限量150張 共8款

16. CHEERLEADER簽名卡1:54，每款限量125張 共15款

17. 新人簽名卡1:86，每款限量65張 共18款

18. 簽名卡1:167，每款限量50張 共12款

19. ASG組合簽名卡1:1334，每款限量25張 共3款

20. 話題組合卡1:1667，每款限量15張 共4款

21. 經典重現三簽卡1:5000，每款限量10張 共2款

2023中華職棒年度球員卡精裝盒比例分配原則如下：(單位/盒)

1. 普卡115:1共357款

2. 團隊卡2:1共6款

3. 明星賽卡8:1共57款

4. 台灣大賽卡2:1共6款

5. CHECKLIST 2:1共15款。

6. 新人卡7:1共49款

7. CHEERLEADER卡13:1共102款

8. 二軍年度獎項卡2:1共10款

9. 月MVP卡2:1共14款

10. 金手套卡1:1共9款

11. 最佳十人卡1:1共10款

12. 年度獎項卡1:1共14款

13. 國家戰力卡1:5共86款

14. 火力引爆限量卡1:21，每款限量20張 共24款

15. CHEERLEADER新人球衣卡1:6，每款限量120張 共15款

16. 實戰球衣卡1:8，每款限量77張 共18款

17. 經典實戰球衣卡1:17，每款限量75張 共8款

18. 300障礙軌跡卡1:54，每款限量31張 共6款

19. CPBL & TEAM LOGO MATERIALS (TEAM) 卡1:9，每款限量65張 共36款

20. CPBL & TEAM LOGO MATERIALS (CPBL) 卡1:38，每款限量15張 共36款

21. 紀錄焦點簽名卡1:112，每款限量15張 共6款

22. 雷射雕刻簽名卡1:84，每款限量10張 共12款

23. ASG組合簽名卡1:134，每款限量25張 共3款

24. 話題組合卡1:167，每款限量15張 共4款

25. 經典重現三簽卡1:500，每款限量10張 共2款

26. CHEERLEADER新人球衣簽名卡1:8，每款限量85張 共15款

27. 新人選秀帽&球衣簽名卡1:26，每款限量65張 共6款

28. 新人球衣簽名卡1:12，每款限量75張 共12款

29. 實戰球衣簽名卡1:11，每款限量55張 共18款

30. 完美輝擊引退棒球&實戰球棒簽名卡1:90，每款限量28張 共4款

31. 經典實戰球衣簽名卡1:50，每款限量25張 共8款

32. 經典傳承國旗MATERIALS雙簽卡1:84，每款限量15張 共8款

33. CHEERLEADER模板切割簽名卡1:1000，每款限量1張 共10款

34. CPBL & TEAM LOGO MATERIALS 簽名卡1:56，每款限量10張 共18款

35. 頂級鑽石簽名卡1:1667，每款限量1張 共6款