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中職／黃保羅休賽季增重盼增續航力 目標單季至少投80局

中央社／ 台北25日電
富邦悍將隊投手黃保羅。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手黃保羅。圖／富邦悍將隊提供

中職富邦悍將投手黃保羅被點名是開季先發投手候選人，休賽季增重盼增加肌力和續航力，邁入生涯第3個賽季有感而發「不是來學習的」，盼拿出競爭力，目標是單季至少投滿80局。

黃保羅是悍將2022年首輪指名好手，2023年完成中職生涯初登板，去年整季一軍16場出賽（11場先發），戰績2勝2敗，今年開季也被總教練陳金鋒點名是先發投手輪值人選。

黃保羅今年在官辦熱身賽先發1場，投3局被敲1轟，失掉3分責失分、無關勝敗；他表示，目前備戰狀況不錯，就差在變化球的控制力和用球數量要再往上提升。

黃保羅說，去年球季就是以先發來調整，今年一樣做好比賽前該做的準備，想辦法調整到最好狀態，準備今年賽季心態上也有不同，畢竟已經進到職棒2、3年了，不能再當是來學習的，面對高度競爭，也要有更明確的目標。

黃保羅今年休賽季體重從約90公斤增重至95公斤，他表示，熱身賽球速感覺有慢慢回來，就看續航力是否可以再拉高。

今年賽季目標，黃保羅表示，最重要的還是健康，而去年整季投球數64.1局，希望今年至少投到80局，目標是單季投到100局。

中職 富邦悍將 黃保羅

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