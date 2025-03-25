中職／曾為止滑粉互槓 賴鴻誠、林威助悍將重逢有不同交流

賴鴻誠繞了一圈回到生涯起點，也與曾因止滑粉事件隔空交戰的林威助同隊共事，如今一起當「悍將」，外界好奇兩人互動，賴鴻誠透露，感覺彼此都沒放在心上，現在「林桑」也會主動來聊天，而自己有事請教時，林威助也常以打者視角分享看法。

賴鴻誠為興農牛隊時期進入職棒的選手，也是當今唯一走過興農時代的現役投手，隨球隊走過義大犀牛、富邦悍將隊時期，再經自由球員轉戰樂天桃猿、釋出名單轉戰台鋼雄鷹隊，第二度的戰力外，回到悍將懷抱。

兩任悍將時期相隔4年，牛棚陣容已有不小變動，比起前一次「悍將生涯」，賴鴻誠說現在的年輕人都滿有想法，會彼此互相交流，一起提升的速度就會快，「以前大家很懵懂、都在試探，現在比較有方向，每個人素質不同，或許體態比較相近的，就可以嘗試看看對方的方法。」

他坦言自己年紀大了不少，比起學弟靠近，自己應該更主動去和他們多聊，「多和他們聊一些心裡話，久而久之就是朋友，或許我年長一點，那就把我當一個比較年長的朋友。」包括黃保羅、李東洺、林旺熙都是他較常交流的對象，「東洺滿安靜，多和他講幾句，他會比較常把心裡話講出來。旺熙的球技有一定水準，但有時比較含蓄，侵略性要再高一點，所以我會告訴他應該要讓對手害怕你，不是你在怕自己。」

更令人好奇的互動，來自副領隊兼農場主管林威助，過去林威助擔任中信兄弟隊總教練、賴鴻誠效力猿隊時期，曾因止滑粉事件成為話題中心，如今兩人都身在悍將陣營。

「球場上沒有朋友，他有想贏的地方，我也有我想贏的地方，不同隊當然會有這些問題、這些話題產生。」賴鴻誠很清楚媒體想問什麼，他提到，現在兩人同隊，自己在牛棚時，林威助也會主動過來聊天，「不懂的問他，他也會分享他以前站在打者角度怎麼看我。」過去的交鋒，他說：「感覺他沒有很在意，我也沒有放在心上。」

林威助掌管的稻江基地，延續一向治軍嚴謹的風格，但賴鴻誠認為那對可以照顧好自己生活的選手來說，根本不是問題，以他自己來說，從第一年打職棒開始，只要進入職棒賽季就是滴酒不沾，林威助的生活守則，「我覺得對我來說，根本不是要求。」