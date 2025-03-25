中職／龍隊球季首戰先發投手是誰？葉總給2選1謎題

味全龍隊球季首戰將在30日桃園棒球場面對樂天桃猿隊，總教練葉君璋提示，先發投手將是鋼龍、艾璞樂其中一人，也是前兩號先發，另外3位先發投手為伍鐸、龍聖、王維中。

王維中今年首場官辦熱身賽登板，就是今天在天母棒球場面對富邦悍將隊，同場對壘先發投手為李東洺。

王維中先前官辦熱身賽0登板，總教練葉君璋表示，他都有在出賽，只是可能剛好都在另一場（自辦賽），球數已經可以投到滿多，「調整狀況還不錯。」講完自己吐槽，「我好像每年都講還不錯，那今年是更不錯。」

龍隊本季首戰將在30日面對猿隊，葉總證實先發投手已經排定，但不願先亮牌，僅提供二選一猜謎，將是鋼龍、艾璞樂其中一人，輪值另外三席由龍聖、伍鐸、王維中組成，曹祐齊、郭郁政準備狀況也都還可以，但一開始會先以這5人為主。

徐若熙在世界棒球經典賽資格賽期間出現傷情，將在後天進行實戰投打練習，葉君璋表示，「他現在狀況已經不比資格賽差。」