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MLB／爭取海外賽來台舉辦 悍創提案鎖定2028年

中央社／ 台北25日電
爭取MLB海外賽來台舉辦，悍創提案鎖定2028年，圖為台北大巨蛋。報系資料照
爭取MLB海外賽來台舉辦，悍創提案鎖定2028年，圖為台北大巨蛋。報系資料照

美國職棒大聯盟海外賽今年在東京舉行，球迷關注未來是否有機會來台灣舉辦。悍創今天回覆，此次有受邀參與全球戰略合作夥伴會談行程，將爭取2028年海外賽在台灣舉辦。

美國職棒大聯盟（MLB）去年海外賽在韓國首爾高尺巨蛋舉行，今年洛杉磯道奇隊在日本東京巨蛋開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，話題性十足。

針對大聯盟海外賽是否有機會到台灣打，先前中職會長蔡其昌受訪表示，2028年後的機率較高，但還有很多實務面、權利金等因素要考量。

悍創運動行銷今天發出回應表示，MLB海外開幕戰日前於東京舉行，這次悍創列席全球戰略合作夥伴一員，受到MLB國際部的邀請參與全球戰略合作夥伴會談行程，並以海外開幕戰為例，說明未來佈局與賽事考量等，更深入瞭解此次東京開幕戰的價值與意義。

悍創表示，以佈局來看，2028年、2029年較有機會促成台灣海外開幕戰，悍創將鎖定2028為目標提交企劃案給MLB，悍創將著手進行提案爭取2028海外賽，並積極取得各方支持。

MLB 大聯盟 美國職棒

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