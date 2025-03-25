快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／古林睿煬二軍中繼4局失1分 撐過危機後飆9上9下

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬。截圖自畫面
古林睿煬。截圖自畫面

效力日本職棒火腿隊的古林睿煬，今天在二軍賽事面對養樂多隊登板，中繼4局被敲3安打、失1分，送出4次三振，度過失分狀況後，讓對手9上9下，包括最後3連K收尾。

火腿監督新庄剛志原本安排古林睿煬先從中繼熟悉日職環境，前兩場登板演出好投，香到讓新庄剛志馬上轉念，直呼想看他在先發時投出這樣的球，改以先發調整。

火腿二軍今天由北山亘基先發4局無失分，古林睿煬從第5局接手，面對首位打者內山壯真就被敲出二壘打，再對澤井廉投出保送，一出局後被莫伊謝耶夫·尼基塔敲安掉分，伊藤琉偉也敲安打，但古林睿煬及時回穩連續抓下兩出局數，度過該局危機。

古林睿煬進入第2局的投球後漸入佳境，演出9上9下，最終共用59球完成4局投球任務。

古林睿煬 新庄剛志 火腿

延伸閱讀

日職／火腿投手表現太優異 古林睿煬先發或中繼競爭都激烈

日職／看好古林睿煬率火腿奪冠+得MVP 日媒：想起松坂大輔

日職／古林睿煬朝4月一軍先發調整中 自認狀態非常好

日職／古林睿煬表現好 新庄剛志很苦惱：該怎麼辦呢？

相關新聞

MLB／爭取海外賽來台舉辦 悍創提案鎖定2028年

美國職棒大聯盟海外賽今年在東京舉行，球迷關注未來是否有機會來台灣舉辦。悍創今天回覆，此次有受邀參與全球戰略合作夥伴會談行...

日職／古林睿煬二軍中繼4局失1分 撐過危機後飆9上9下

效力日本職棒火腿隊的古林睿煬，今天在二軍賽事面對養樂多隊登板，中繼4局被敲3安打、失1分，送出4次三振，度過失分狀況後，...

謝國城盃少棒／柯裕謙鬥志高 延長賽超前安高雄搶勝

謝國城盃少棒賽，高雄壽天今天與台東豐田鏖戰至延長賽第7局，壽天柯裕謙展現鬥志，關鍵時刻超前安，徐宇恩後援穩守，以4比3獲...

謝國城盃少棒／彰化小五生鄭兆恩完投勝 偶像是德保拉

謝國城盃少棒賽彰化東山敗部與花蓮中原交手，東山陣中唯一五年級球員鄭兆恩先發扛住壓力完投6局失2分，率隊以16比2獲勝。鄭...

中職／衛蘭德首度亮相先發勝 獅官辦熱身賽擊敗雄鷹

中職統一7-ELEVEn獅隊新洋投衛蘭德今天官辦熱身賽首度亮相，先發投2局無失分奪勝投，獅隊攻勢串聯，蘇智傑2安1打點、...

中職／機捷挺猿彩繪列車啟航 挺猿聯票25日起開賣

桃園捷運公司連續第3年與樂天桃猿球團合作推出挺猿彩繪列車，今年由桃猿隊12強棒球賽球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。