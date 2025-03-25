日職／古林睿煬二軍中繼4局失1分 撐過危機後飆9上9下

效力日本職棒火腿隊的古林睿煬，今天在二軍賽事面對養樂多隊登板，中繼4局被敲3安打、失1分，送出4次三振，度過失分狀況後，讓對手9上9下，包括最後3連K收尾。

火腿監督新庄剛志原本安排古林睿煬先從中繼熟悉日職環境，前兩場登板演出好投，香到讓新庄剛志馬上轉念，直呼想看他在先發時投出這樣的球，改以先發調整。

火腿二軍今天由北山亘基先發4局無失分，古林睿煬從第5局接手，面對首位打者內山壯真就被敲出二壘打，再對澤井廉投出保送，一出局後被莫伊謝耶夫·尼基塔敲安掉分，伊藤琉偉也敲安打，但古林睿煬及時回穩連續抓下兩出局數，度過該局危機。

古林睿煬進入第2局的投球後漸入佳境，演出9上9下，最終共用59球完成4局投球任務。