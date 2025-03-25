謝國城盃少棒／柯裕謙鬥志高 延長賽超前安高雄搶勝

謝國城盃少棒賽，高雄壽天今天與台東豐田鏖戰至延長賽第7局，壽天柯裕謙展現鬥志，關鍵時刻超前安，徐宇恩後援穩守，以4比3獲勝。柯裕謙內野常有飛撲美技，偶像是江坤宇。

114年謝國城盃少棒賽，高雄壽天昨天不敵台北市東園國小、落入敗部，今天與台東豐田交手，雖然開賽就先掉2分處於落後，但展現拚勁追分，2局上先追1分，5局上靠著曾以翔二壘打送回追平分。

兩隊6局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽7局上，壽天靠著柯裕謙二壘打幫助球隊超前比數，洪昱昇安打替球隊多添保險分。

7局下，壽天後援投手徐宇恩很快抓下2個出局數，接著因為失誤失分，及時回穩、再見三振替球隊守住勝利；徐宇恩後援2局沒被敲出安打，投出2次三振，失掉1分非責失分，為勝投。

壽天總教練鄭乃介表示，可以搶下比賽勝利主要是投手群穩住，雖然7局下2人出局後有狀況，但相信後援投手徐宇恩技術有一定水準，關鍵時刻想辦法幫他們穩住專注力就有機會。

鄭乃介也提到，關鍵比賽就是考驗球員專注力，柯裕謙延長賽的超前安也很關鍵、展現意志力，在內野守備鬥志很好，平飛球都會不由自主想要飛撲攔下來、不想讓球穿出內野。

柯裕謙笑說，7局上場打擊其實很緊張，但把球看清楚、打確實，很開心可以幫助球隊贏得勝利；柯裕謙大班開始先加入社區棒球隊，小學四年級加入球隊接受正規訓練，內野守備位置為二壘、三壘，也會擔任投手。

柯裕謙透露，比起打擊，更喜歡擔任投手，投球優勢是側投。被教練稱讚內野守備展現鬥志，柯裕謙提到，就是不想要讓球打穿內野，偶像是中信兄弟內野手江坤宇，因為守備很強。