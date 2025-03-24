中職／機捷挺猿彩繪列車啟航 挺猿聯票25日起開賣

桃園捷運公司連續第3年與樂天桃猿球團合作推出挺猿彩繪列車，今年由桃猿隊12強棒球賽球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人率球員和樂天女孩一起登上桃捷彩繪列車版面，桃園市副市長王明鉅今天下午出席「挺猿列車」啟航，他期許樂天桃猿以「NONSTOP全猿猛進」口號，今年能夠勇奪總冠軍。

中華職棒36年即將本月29日開打，在台灣世界棒球12強奪冠及取得WBC世界棒球經典賽掀起棒球熱下，桃捷公司推出「桃捷挺猿」彩繪列車首航啟動，王明鉅由樂天球團領隊川田喜則、桃捷公司董事長沈志藏等人陪同，搭乘「挺猿彩繪列車」，自機捷A22老街溪站啟動至A20站，感受即將到來的中職棒球熱潮。

王明鉅表示，職棒球季樂天開幕戰將在30日樂天球場開打，樂天有4位球星是世界棒球12強的知名隊員，包括陳冠宇、黃子鵬、林立及陳晨威，都是民眾耳熟能詳的球星，今天特別舉辦挺樂天彩繪列車啟動，希望民眾能夠買票進場支持比賽，今年樂天隊以「NONSTOP全猿猛進」口號奪得總冠軍。

今年桃捷挺猿彩繪列車，以樂天球員陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4球星率球員及樂天女孩為彩繪版面，王明鉅與川田喜則等人試搭挺猿彩繪列車，並在站區拿球棒揮擊，象徵樂天球隊今年全員猛力出擊，揮出強棒，一起喊出總冠軍，不少球迷爭睹挺猿彩繪列車，與樂天女孩互動合照，搶先感受彩繪列車魅力。

桃捷公司表示，2025挺猿聯票將在明天（25日）起在機場捷運各車站開賣，今年也首度與7-11超商合作，球迷可在ibon售票系統劃位購票，挺猿聯票的平日票組400元、假日票組550元，另外選擇主題日活動的暢遊票組650元，聯票優惠最高達320元，邀請所有10號隊友們一起應援樂天桃猿。