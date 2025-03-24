中職／台味李雅英飄出搞笑藝人感？急喊「還沒」想續保女神形象

隨著台灣經驗累積，Fubon Angels韓籍女神李雅英體內的搞笑靈魂逐漸飄了出來，不少球迷感覺李雅英越來越好笑，李雅英一聽連忙中文回應：「還沒、還沒」，她澄清目前還沒有想要成為搞笑藝人，希望在大家心中還是女神形象。

李雅英近期各種真性情演出，笑點十足，讓許多球迷都覺得雅英怎麼越來越好笑，開始飄出搞笑藝人的感覺。

被問到此事，李雅英表情很慌張，她表示，自己本來就有一點搞笑慾望是沒錯，「但我還是想要慢慢來，不希望當自己想要漂漂亮亮時，球迷會覺得幻想破滅。」向在場媒體請求，還是先幫她打造成女神形象。

南珉貞今天也以「啊不就好棒棒」展現台味，她說這句中文不是在課堂上可以學到，而是韓籍網紅Judy教她的，是很日常的一句話、讓她更融入台灣，南珉貞也教了中職多隊韓籍女孩這句中文，一旁的李雅英主動接話：「我也是跟她學的」。

有趣的是，南珉貞的訪問直接由Fubon Angels練習生剛轉正的Kapo擔任翻譯，發揮多國語言才華，李雅英說練舞時，翻譯不一定時時在場，聽不懂時，馬上轉頭看到Kapo，讓她們有安心感。

兩人的Fubon Angels生涯進入第二年，被問到有什麼能給FA菜鳥李珠珢的建議，南珉貞說現在棒球季還沒開始，希望和珠珢說，台灣的天氣和韓國完全不同，非常炎熱，但粉絲也會幫忙準備很多東西，幫助她們一起戰勝天氣；李雅英則說有聽說李珠珢說想逛夜市，如果時間對得上的話，希望可以帶著她一起去體驗看看。