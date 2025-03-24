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中職／比賽用球品質再掀討論 聯盟：去年4次檢測皆符合標準

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒指定用球。 擷圖自中華職棒商城。
中華職棒指定用球。 擷圖自中華職棒商城。

中華職棒比賽用球品質再度掀起討論，中職聯盟今天發布新聞稿回應，去年的4次檢測都符合標準，今年的檢測結果也將在近期出爐，秘書長楊清瓏表示，「聯盟仍會持續要求廠商加強品管，維持比賽用球穩定度。」

聯盟表示，有關比賽用球品質，每年均會委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾多次受世界棒壘球總會（WBSC）與中華職棒等單位委託進行相關檢驗。

近三年來，聯盟為追求比賽用球品質穩定，檢測次數已從原本每年2次改為每年4次，也從過去每次抽驗3顆加倍提高為24顆，且每年球團會議上均會聽取使用意見反饋。

聯盟秘書長楊清瓏強調，雖然棒球為手工縫製，均有國際規範的標準區間值，包含為了維持比賽穩定，2021年起聯盟即通過史上最嚴格檢測版本，近年更加倍提高檢驗的次數與數量。

楊清瓏表示，2024年北市大運科研究所的四次檢測均符合標準。比賽用球經恆溫恆濕14日後檢測，無論在外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等都為合格標準，今年2025第一次的委託檢測結果近期也會出爐，聯盟仍會持續要求廠商加強品管，維持比賽用球穩定度。

中職 中華職棒 楊清瓏

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