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中職／李珠珢台灣生活感謝全部女孩罩 看超商無所不能超新奇

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
Fubon Angels加盟儀式迎接5位新成員加入，包括「AI女神」李珠珢，練習生轉正的雅惟、Kapo、潔潔，以及前樂天女孩禾羽（張雅涵），由富邦育樂總經理陳昭如為她們送上女孩制服。記者林伯東／攝影
Fubon Angels加盟儀式迎接5位新成員加入，包括「AI女神」李珠珢，練習生轉正的雅惟、Kapo、潔潔，以及前樂天女孩禾羽（張雅涵），由富邦育樂總經理陳昭如為她們送上女孩制服。記者林伯東／攝影

Fubon Angels今天舉辦開季記者會，5位新成員正式接下女孩制服，李珠珢談台灣生活，目前最新奇的體驗來自便利超商，不只可以買東西，還有多樣服務，讓她直呼和南韓很不一樣。

記者會上女孩們穿著全新騎士風格制服逐一入場，加盟儀式迎接5位新成員加入，包括「AI女神」李珠珢，練習生轉正的雅惟、Kapo、潔潔，以及前樂天女孩禾羽（張雅涵），由富邦育樂總經理陳昭如為她們送上女孩制服。

Fubon Angels已有兩位韓籍成員李雅英、南珉貞，照料李珠珢在台灣的生活，但李珠珢也強調：「不只兩位前輩，其他女孩也很照顧我，想跟大家說聲謝謝。」

她表示，「目前在台灣目前比較新奇的體驗是超商文化，在台灣不只可以買東西，還有很多服務，像是包裹、集點數等等，這是目前差別比較大的。」

女孩們也被問到最喜歡與覺得最難的應援曲，禾羽認為是王念好的應援曲，因為節奏很難抓，Kapo則認為是陳真的，「那是我去年當練習生的一個坎，終於跨過了。」Kapo和雅惟都說最喜歡的應援曲是「Go Stronger」，Kapo說：「也希望今年的『我要全部』可以出圈。」

Fubon Angels 李珠珢 樂天女孩

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