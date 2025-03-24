中職／曾思考引退意外在台灣開啟新生涯 南珉貞談新篇章紅了眼眶

Fubon Angels今天全員在開季記者會上亮相，韓籍成員南珉貞上午剛透過社群需告中斷南韓活動，下午受訪談到此事，才剛開口就紅了眼眶。

南珉貞今天透過社群表示，在富邦度過開心的一年，完美站穩腳跟，第二年的棒球季，Fubon Angels也變得更加強大，「從現在開始，我計劃中斷韓國活動，專注於台灣活動。」她表示，在台灣感受到很多人的喜愛，想報答大家對她的支持，「台妹小南」希望更深入感受台灣，自己也會努力抓住更多機會，「我要台灣的全部」。

Fubon Angels今天舉辦開季記者會，南珉貞被問到這件事，南珉貞剛第講一句話就哭了，她表示，在南韓活動將近10年，想到一些回憶、畫面，因此情緒比較激動。

南珉貞表示，自己的啦啦隊生涯在韓國有了一定成績，本來在思考引退，因緣際會剛好來到台灣，有了不一樣的體驗，對此非常感謝，「在韓國有完美落幕，在台灣面對不一樣的生涯，覺得是個很合適的時機點。」