中職／Fubon Angels騎士風亮相 李雅英嗨秀中文、李珠珢喊「讚」

陣容一年比一年強大的Fubon Angels，今年以23位正式成員陣容展開新球季，今天在記者會上全員到齊，也是「韓籍三本柱2.0」首度合體亮相。

記者會上女孩們穿著全新騎士風格制服逐一入場，加盟儀式迎接5位新成員加入，包括「AI女神」李珠珢，練習生轉正的雅惟、Kapo、潔潔，以及前樂天女孩禾羽（張雅涵），由富邦育樂總經理陳昭如為她們送上女孩制服。

一向以洗腦著稱的悍將應援曲，去年誕生「Go Stonger」32撞神曲，今天也由23位女孩現場帶來新年度主題曲「Fight for All」舞蹈，一起跳出「我要全部」的氣勢。

秀秀子連任大隊長，她表示，「從2024年接手職責，學到最多的就是勇敢去闖、不怕挑戰。」期許今年Fubon Angels以更加華麗的陣容，蓄勢待發站上舞台，「希望Angels不只邁向國際，也成為別人來台交流的對象。」從Fubon Angels畢業的學姊們朱朱、東東、蓁蓁，今天也在活動上亮相，讓同為資深成員的潔米忍不住紅了眼眶。

「韓籍三本柱2.0」亮相，被問到現在會的中文，李雅英超自信一連嗨秀10句以上中文，包括「我自己今年…我會繼續加油，OK，謝謝，富邦悍將加油。」第二棒李珠珢看了壓力超大，拚命擦汗，最後擠出「讚！」南珉貞則是先預告，會一句大家聽了會很開心的話，開口竟是「啊不就好棒棒！」

Fubon Angels幹部成員

大隊長秀秀子

社群組長奶昔

服裝造型組長丹丹

生活管理組長潔米