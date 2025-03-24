「禾聯應援兄弟制霸」強強聯手！職棒與家電合作新篇章

台灣智慧家電大廠禾聯碩（5283）24日舉行記者會，正式宣佈與中職「中信兄弟」達成首次合作。此次盛會不僅分享合作亮點，更舉行了啟動儀式，雙方高層共同揮棒「開球」，宣告職棒與家電合作的序幕。

中信兄弟特別送上印有「禾聯家電」標誌的球衣，象徵未來的緊密合作。記者會現場還邀請到中信兄弟隊長王威晨及副隊長呂彥青站台，見證這項跨產業重要合作，彰顯兩大在地企業的齊心協力。

近年來，台灣棒球運動蓬勃發展，職業賽事吸引了大量球迷的目光，基層棒球的培育與推廣亦成為社會各界的焦點。禾聯長期以來致力於支持國內體育發展，過去曾邀請柔道國手楊勇緯擔任禾聯空調產品的代言人，並資助多項賽事。

對於國內棒球發展，禾聯冠名贊助新北棒球隊，為基層棒球增加助力。此次與中信兄弟的合作，雙方皆秉持「ESG永續發展精神」，共同推動棒球運動的發展與傳承。董事長蔡柏毅表示：「禾聯能與冠軍球隊中信兄弟合作，深感榮幸！期待跨界合作為棒球愛好者帶來嶄新體驗，並為台灣體育發展貢獻力量！」

禾聯還與中信兄弟攜手參與愛心計畫「禾WIN小聯盟棒球盃」，為熱愛棒球的孩子們提供更多比賽交流機會，並支持偏鄉及少棒學童，促進基層棒球發展。此外，禾聯此次賺贊中信兄弟的球員球衣及球場內廣告，提升品牌影響力，並計畫推出「禾聯 HERAN x 中信兄弟 球迷日」等活動，拉近品牌與球迷的距離。

禾聯家電更計畫與中信兄弟聯手打造「夢幻聯名家電」，融入吉祥物和棒球元素，讓球迷在日常生活中感受棒球的熱情。禾聯不僅深化對棒球的投入，亦計畫開拓電競市場，與中信旗下電競戰隊「中信飛牡蠣」合作，將禾聯的顯示器引入電競，為消費者提供更優質的視聽體驗。